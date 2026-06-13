KVIZ / Koliko znate o debitantima na Svjetskim prvenstvima?

Podijeli :

(AP Photo/Themba Hadebe, File) via Guliver Image

Svjetsko prvenstvo ušlo je u svoj treći dan, a prva utakmica bit će između Švicarske i Katara. Azijska reprezentacija prošlo je prvenstvo debitirala na Mundijalu, a današnja tema kviza odnosi se na debitante na Svjetskom prvenstvu,

Hrvatska nogometna reprezentacija ove godine traži novi veliki uspjeh nakon srebra sa SP-a u Rusiji i Bronce iz Katara. Vatreni u skupini L igraju s Engleskom, Panamom i Ganom. A dok ne počnete iz sve snage navijati za naše Vatrene u utakmici protiv Engleske 17. lipnja, provjerite svoje znanje o debitantima na Svjetskim prvenstvima.