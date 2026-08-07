Kustošija želi ekspresno u SHNL! Bara službeno doveo pojačanje iz Schalkea

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xdtsxNachrichtenagenturx dts_83256 by Guliver

Kustošija nastavlja slagati momčad za novu sezonu, a najnovije pojačanje zagrebačkog kluba je 21-godišnji Mauro Zalazar. Riječ je o španjolsko-urugvajskom veznjaku koji stiže iz Schalkea, gdje se nije uspio izboriti za veću ulogu u seniorskoj momčadi.

Zalazar je za prvu momčad Schalkea upisao samo dva nastupa, dok je većinu vremena proveo u drugoj ekipi. Za Schalke II odigrao je 19 utakmica i postigao dva pogotka. U Kustošiju dolazi kao slobodan igrač, a njemački klub zadržao je dio prava na njegov budući transfer.

Transfer je realiziran uz pomoć Andyja Bare i njegove agencije Niagara Sports Company, koja zastupa mladog veznjaka. Njegov dolazak dodatno je privukao pozornost zbog bogatog nogometnog nasljeđa obitelji Zalazar.

Kustošija tako nastavlja projekt dovođenja zanimljivih igrača, a zasad najzvučnije ime u momčadi je El Arbi Hillel Soudani, bivši napadač Dinama i legenda maksimirskog kluba, koji je odmah po dolasku preuzeo kapetansku vrpcu.

Osim Soudanija, u klub su stigli i nekadašnji Hajdukovi juniori Domagoj Begonja i Luka Jurak, ali i nekoliko iskusnih igrača. Kustošija je dovela provjerenog drugoligaškog napadača Davida Žabeca te Tina Kulenovića, jednog od najboljih stopera lige. Prema imenima koja su okupljena, zagrebačka momčad mogla bi imati ambicije za sam vrh Prve NL.

Mauro Zalazar najmlađi je član poznate nogometne obitelji. Njegov otac José Zalazar bio je urugvajski reprezentativac i sudionik Svjetskog prvenstva 1986. godine, a najveći trag ostavio je u španjolskom nogometu. Na tom je Mundijalu posebno privukao pažnju nastupima za Universidad de Guadalajara, za koji je iste sezone osvojio naslov najboljeg strijelca prvenstva s čak 41 pogotkom.

Nogometni talent očito je obiteljska tradicija. Maurova braća također se bave profesionalnim nogometom. Najstariji Koki Zalazar nastupa za Ceutu, dok je najuspješniji 26-godišnji Rodrigo Zalazar, koji je početkom srpnja napravio veliki transfer iz Brage u Sporting vrijedan čak 30 milijuna eura.

Dolazak Maura Zalazara tako je još jedan potez u ambicioznom projektu Kustošije, koja pod vodstvom nove sportske politike želi stvoriti momčad sposobnu za borbu za najviše ciljeve.