Kulenović zabio prvijenac za Torino u porazu od Intera u Kupu

U četvrtfinalu Coppa Italije Inter Petra Sučića ugostio je Torinu hrvatskog dvojca Nikole Vlašića i Sandra Kulenovića. Upravo je potonji, ujedno i novi igrač Torina, obilježio ovaj susret. Iako je Inter slavio s 2:1, Kulenović se u svom drugom nastupu za Torino upisao u strijelce.

Inter je poveo u 35. minuti golom Ange-Yoana Bonnyja da bi u 47. minuti Andy Diouf pogodio za 2:0. Nakon toga je u 56. minuti na teren stupio Petar Sučić da bi samo minutu kasnije njegov donedavni suigrač iz Dinama Sandro Kulenović zabio svoj prvijenac za Torino.

Ipak, gostujuća momčad nije se uspjela vratiti te je Inter s 2:1 izborio polufinale Coppa Italije. Tamo će igrati protiv pobjednika susreta između Napolija i Coma. Na drugoj strani ždrijeba nalaze se Bologna i Lazio te Atalanta i Juventus.