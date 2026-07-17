Kulenović nakon samo šest mjeseci odlazi iz Torina?

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Matteo Gribaudi via Guliver

Budućnost Sandra Kulenovića u Torinu mogla bi se brzo zakomplicirati. Iako je početkom srpnja njegov transfer iz Dinama postao trajan, talijanski klub već razmatra mogućnost njegova odlaska, piše insajder Nicolò Schira.

Kulenović je u Torino stigao prošle zime na posudbu vrijednu 500 tisuća eura, a nakon osiguranog ostanka u Serie A aktivirana je klauzula prema kojoj je klub za njegov otkup platio još tri milijuna eura.

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Hrvatski napadač solidno je otvorio svoju talijansku epizodu, no u nastavku sezone nije uspio zadržati formu. U prvenstvu nije postigao nijedan pogodak, dok je jedini gol zabio Interu u Kupu Italije.

Zbog toga u Torinu razmišljaju o novim rješenjima u vrhu napada. Jedna od opcija je prodaja kako bi vratili dio uloženog novca, dok je druga posudba.