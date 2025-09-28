Kulenović je opet zabio i najbolji je strijelac HNL-a

Podijeli :

xxTomislavxKristox via Guliver

U posljednjem susretu osmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na stadionu Maksimir porazio Slaven Belupo 4:1 odvojivši se od Hajduka na vrhu ljestvice.

Nakon pobjeda protiv Hajduka (2:0) i Fenerbahčea (3:1), Dinamo je nastavio pobjednički niz i uvjerljivim slavljem protiv Slaven Belupa.

Golove za Dinamo zabili su Arber Hoxha (40), Sandro Kulenović (45+2), Monsef Bakrar (56) i Mateo Lisica (72), dok je za goste zabio Adriano Jagušić (67). Dinamo je mogao i uvjerljivije slaviti, ali Kulenović u 60. minuti nije realizirao jedanaesterac, njegov udarac obranio je Osman Hadžikić.

Kulenoviću je ovo šesti gol u HNL-u čime se ponovno vratio na vrh ljestvice HNL strijelaca ove sezone. Iza njega je Nail Omerović iz Osijeka s golom manje, dok je drugi napadač Dinama Dion Drena Beljo i dalje na četiri gola u prvenstvu.