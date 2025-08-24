Kulenović: Idemo u dobrom smjeru, ulaziti s klupe zna biti zeznuto, ali..

“Čestitke momčadi na nova tri boda, 4/4, točnije 12 od 12 bodova, svi znamo koliko je to teško napraviti. Nismo primili gol ove sezone i to pokazuje stabilnost u obrani. Bilo je tu puno promjena, međutim, igrači koji su dovedeni su jako kvalitetni i od početka su pokazali zašto su u Dinamu i zašto su dovedeni.

Pobjeda protiv zahtjevnog protivnika, na kraju su tri boda najbitnija. Napadači su tu da zabijaju, nebitno je tko zabije, najbitnija su tri boda. Prošle sezone smo imali situacije gdje smo dominirali cijelim susretom, protivnik jednom prijeđe centar i zabije gol. Ove sezone smo u nekim situacijama imali malo i sreće, ali i obrana je pokazala stabilnost i protivniku jako malo dopuštamo. Istra je izrazito jaka u kontri, ovdje smo to sveli na minimum”, rekao je napadač Dinama pa dodao:

“Ovo je sigurno pokazatelj da idemo u dobrom smjeru, ali nismo još ništa napravili, imamo još 32 utakmice. Svi znamo da nam je cilj da nakon 36 utakmica budemo prvi na tablici, ali dugačak je put do toga. Svaka sljedeća utakmica je najbitnija, sada nam slijedi Varaždin, jako teško gostovanje, znamo kako smo tamo prolazili prošlih sezona i kako smo se mučili. Želimo nastaviti u ovom tonu i prije reprezentativne stanke imati 5/5.

To na kraju krajeva i jest zadatak igrača koji uđu s klupe, da malo promijene ritam i donesu neku svježinu. Normalno da nije uvijek lako dati neki impuls s klupe jer nekada utakmica zna biti malo zeznuta pa dok uđeš u taj ritam zna biti nezgodno, ali Dinamo je tu najbitniji.”