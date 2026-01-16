Kući je najljepše: Talijanski napadač potpisao za Atalantu nakon samo pola godine u La Ligi

Podijeli :

Andrea Staccioli Insidefoto

Napadač talijanske nogometne reprezentacije, 25-godišnji Giacomo Raspadori nakon neuspješnog polugodišnjeg izleta u Španjolsku vratio se u domovinu te je potpisao ugovor s Atalantom do ljeta 2030. godine.

Nakon što je prošle sezone osvojio naslov talijanskog prvaka s Napolijem, Raspadori je ljetos prešao u madridski Atletico u transferu vrijednom 26 milijuna eura. No, u prvoj polovici ove sezone Raspadori je upisao tek dva gola u 15 nastupa ne uspijevši se izboriti za mjesto u startnoj postavi Atletica pa se odlučio na povratak u Italiju.

Prelazak Raspadorija iz Atletica u Atalantu procjenjuje se na 25 milijuna eura.