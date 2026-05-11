Krunoslav Jurčić stigao do novog trofeja s egipatskim klubom

Krunoslav Jurčić nastavlja osvajati trofeje s egipatskim Pyramidsom.
Njegova momčad u nedjelju je osvojila egipatski Kup pobjedom 2:1 protiv ZED-a u finalu. Strijelci za Pyramids bili su Karim Hafez i Fiston Mayele, dok je za ZED zabio Rafaat Khalil.
Jurčiću je to već peti trofej u dvije i pol godine na klupi kluba koji prije njegova dolaska nije imao nijedan naslov. Trofejni niz započeo je prošle godine osvajanjem egipatskog Kupa, a najveći uspjeh svakako je naslov afričkog prvaka nakon pobjede protiv Mamelodi Sundownsa u finalu Lige prvaka. Uz to, Pyramids je osvojio i Afričko-azijsko-pacifički kup te Afrički superkup.
Jedini trofej koji Jurčiću još nedostaje je naslov prvaka Egipta. Pyramids je kolo prije kraja drugi, dva boda iza Zamaleka, koji i dalje ovisi sam o sebi u borbi za naslov.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!