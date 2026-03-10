‘Krovinović? Teško je nekome tko radi u škveru za tisuću eura, igraš u Hajduku i nekakvu kritiku moraš moći podnijeti’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je u derbiju 25. kola SuperSport HNL-a pobijedio Hajduk na Poljudu s 3:1, čime je sezonu dodatno učvrstio na vrhu ljestvice.

S 11 kola do kraja, Dinamo vodi s deset bodova prednosti ispred Hajduka, jedinog konkurenta za naslov. Za goste su zabili Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar, dok je Rokas Pukštas pogodio za domaćine. Veliku pozornost privukao je Filip Krovinović, koji nije startao u derbiju. Prije utakmice Gonzalo Garcia je otkrio da prolazi teške trenutke, podsjetivši da je Krovinović bio označen krivcem za ispadanje Hajduka u Kupu protiv Rijeke te je zbog toga dobio uvrede i prijetnje na društvenim mrežama. Klub ga je podržao, publika ga je pozdravila pljeskom, a cijeli slučaj komentirao je i bivši stoper Hajduka, Luka Vučko.

“Puno se pričalo o toj temi nakon Rijeke. Izuzetno cijenim Krovinovićevu karijeru. Ako je zaigrao za jednu Benficu, to dovoljno govori o njegovoj karijeri, nažalost tamo je doživio ozljedu koljena koja mu je usporila.

On je, ako se ne varam, petu sezonu u Hajduku. Puno trenera se promijenilo, on je kod svakoga imao dobru minutažu i s te strane sigurno da se radi o dobrom igraču od kojeg svi navijači očekuju više s obzirom na njegov CV i kvalitetu”, započeo je Vučko za Dalmatinski portal.

“Filip je sigurno svjestan, ona lopta u Rijeci bi puno toga promijenila da je samo izbio na tribinu, a imao je deset opcija, onda je posljedično pao gol. U neko moje vrijeme, mi smo osvojili zadnju titulu prvaka, teret na leđima je bio sto tona za nula kuna. Krovinović danas zarađuje ozbiljan novac u Hajduku i kao takav normalno da si podložan određenim kritikama.

Kritike bolesnih ljudi koji vrijeđaju, pišu po društvenim mrežama da će te razapeti… To je meni bolesno, takvo je i vrijeme, ali i onda i danas si kao igrač Hajduka podložan kritikama i nosi se s tim. Ni ovom čovjeku što tuče rđavinu u Škveru za tisuću, tisuću i po eura, nije lako u životu. Ali ako imaš 50.000-60.000 eura, igraš u Hajduku, nekakvu kritiku moraš moći podnijeti.

Filip je ušao u utakmicu, publika mu je zapljeskala, to podržavam, ali ne treba sad stvarati veliku priču oko toga. Svi igrači i u moje vrijeme i sada i prije su podložni kritikama, takav je posao, nosiš ga doma. Mislim da je to nakon ove utakmice završena priča. Hoće li Krovinović ostati u Hajduku ili neće, to je stvar Uprave i trenera. Em je on dao nešto Hajduku, em je nešto zaradio od Hajduka, mislim da sam sve rekao”, zaključio je.

