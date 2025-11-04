Krovinović: Jedva čekamo da nam se vrati Livaja da budemo još bolji

Podijeli :

Filip Krovinović već godinama spada među ključne igrače Hajduka i, uz Marka Livaju, čini okosnicu momčadi koja je osvojila dva Kupa.

“Svi mi znamo tko je nama Marko Livaja i koliko nam znači. Mogu samo reći da jedva čekamo da se vrati na teren da budemo još bolji za dva koplja, tri, četiri nebitno. Sigurno da ćemo s njim imati još jednu razinu iznad. Kao osoba, ja sam već puno puta rekao top momak. Ljudi ne znaju jer on ne priča puno, ali s nama je super, uvijek se družimo, zajedno živimo za snove. Sve top”, rekao je Krovinović pa dodao:

“On manje priča, ja više. Tu je velika razlika. On se vremenom više otvorio, sad je više za priču i zezanciju. Baš lijepo za vidjeti. Atmosfera nam je super.”