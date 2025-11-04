Krovinović: Jedva čekamo da nam se vrati Livaja da budemo još bolji

Filip Krovinović već godinama spada među ključne igrače Hajduka i, uz Marka Livaju, čini okosnicu momčadi koja je osvojila dva Kupa.
“Svi mi znamo tko je nama Marko Livaja i koliko nam znači. Mogu samo reći da jedva čekamo da se vrati na teren da budemo još bolji za dva koplja, tri, četiri nebitno. Sigurno da ćemo s njim imati još jednu razinu iznad. Kao osoba, ja sam već puno puta rekao top momak. Ljudi ne znaju jer on ne priča puno, ali s nama je super, uvijek se družimo, zajedno živimo za snove. Sve top”, rekao je Krovinović pa dodao:
“On manje priča, ja više. Tu je velika razlika. On se vremenom više otvorio, sad je više za priču i zezanciju. Baš lijepo za vidjeti. Atmosfera nam je super.”
