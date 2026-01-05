Krovinović: Bilo je dobrih i manje dobrih dana, a na nama je da radimo na tome da uvijek budu dobri

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Na Poljudu je u 11 sati započela prozivka trenera Gonzala Garcije uoči nastavka sezone.

“Prvo bih svima čestitao novu 2026. godinu, neka svima bude najbolja do sad. Vratili smo se puni energije i sretni, jedva smo čekali. Danas smo krenuli, bilo je kišovito, ali mislim da nema većeg gušta nego trenirati po kiši. Jedva čekamo nove izazove i nadam se da ćemo samo rasti.”

Nakon toga, govorio je o stanju momčadi:

“Imali smo kratku pauzu, ne možemo nešto puno izgubiti, a i radili smo po programima. Ovog puta ostajemo u Splitu, sutra imamo dva treninga i nastavljamo raditi, vrlo brzo dolazi prva utakmica.”

Dotaknuo se prijateljskih utakmica protiv Croatije, Posušja i Širokog Brijega:

“Već smo igrali protiv tih momčadi, bit će to dobar izazov i moramo dati 100 posto. Ne smijemo se opustiti ni prepustiti, vrlo brzo će doći prva utakmica i svi ju željno iščekujemo.”

Za kraj, govorio je o nastavku sezone:

“Bilo je dobrih i manje dobrih dana, na nama je da radimo na tome da uvijek budu dobri dani. Moramo rasti, pokazat ćemo da smo dobro radili i svi željno iščekujemo prvu utakmicu.”