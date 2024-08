Kramarić za SK: Nabrojite mi 3 vezna koji imaju statistiku kao ja! Euro? Trebali smo proći

Podijeli :

Uoči početka nove sezone Bundeslige (Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen, petak, 23. kolovoza na SK 1 u 20.30) napadač Hoffenheima, Andrej Kramarić podijelio je razmišljanja s našim Josipom Jurajem Pajvotom.

Otkrio je kakvo je zdravstveno stanje za početak.

“Sve je ok. Držim taj neki svoj ritam i zasad su noge i glava zdrave.”

Komentirao je prijelazni rok, a osvrnuo se i na prošlu sezonu.

“Sigurno da ćemo trebati pojačanja za Europsku ligu, bit će dosta utakmica, napet je ritam, neće biti jednostavna sezona. Sezona iza nas je završila fantastično, naravno da tijekom sezone nisu bile najbolje utakmice, ali mislim da je realnost bila Europska liga. Ligu prvaka smo tek mogli sanjati jer tih pet klubova koji su bili ispred nas su bile puno bolje momčadi tako da bi to bilo nerealno pričati. Očekuje nas sad jak intenzitet i zato se nadam da ćemo dobiti par dobrih pojačanja da možemo taj ritam izdržati do kraja jer ako to ne odradimo mogli bismo se naći u problemima u Bundesligi.”

Je li bilo govora o promjeni sredine?

“Svake godine je ista priča, uvijek ima nekakvih tema, ali dokle god se ja osjećam fizički cilj je ostati i graditi tu daljnju priču s Hoffenheimom. Kad dođe vrijeme vidjet ćemo, zasad sam još uvijek zdrav u glavi i motiviran, željan. Uvijek ima nekakvih tema.”

Što očekuje od sebe ove sezone?

“Ne znam koji vezni igrač, osmica, u Europi ima 15 golova i deset asistencija. Ne očekujem ništa od sebe, bit će kako bude. Ja igram već 3,4 godine osmicu u klubu u sustavu 3-5-2, Modrićevu poziciju u Realu pa imam 15 golova i više, skoro 20 golova u sezoni u svim natjecanjima, plus neke asistencije. Nikad u sezonu ne ulazim s nekim očekivanjima, svjestan sam da nismo top ekipa koja će se boriti za vrh Bundeslige, nama je svaka utakmica 50-50, svaka utakmica je borba do zadnje sekunde. Na kraju zadovoljan sam svojom statistikom, jer kažem, nabroji mi tri vezna igrača u Europi koja imaju takvu statistiku.”

Koga vidi kao prvaka Bundeslige?

“Prošle godine sam pogodio, rekao sam prije sezone da će Leverkusen osvojiti, tako je i bilo. Ove godine bi trebao osjetiti prvo ekipe u prvih pet utakmica kako dišu, ali mislim da ove četiri ekipe su najbolje ekipe u Njemačkoj s osjetnom razlikom. Sigurno da će te četiri ekipe zadržati te četiri pozicije, a i Stuttgart, iako je pitanje kakav će Stuttgart biti s obzirom na pojačanja. Od Bayerna se puno očekuje, klub s velikim pritiskom, da ponovno osvajaju sve, iako ih ne vidim da će gaziti u ligi, a tu je i dalje Leverkusen. Može i Borussia odigrati opet odličnu sezonu kao u Ligi prvaka. Teško je sad predvidjeti nešto.”

Prva utakmica sezone u Bundesligi, očekivanja?

“Prva utakmica s novopečenim Bundesligašem, sigurno da će biti 200 posto motivirani tako da vjerujem da neće biti lagana utakmica kako to izgleda na papiru, uostalom, u većini slučajeva smo imali više problema protiv lakših protivnika nego protiv težih.”

Komentirao je i nastup Vatrenih na Euru.

“Sigurno da je bilo teško, na kraju smo po nekoj mojoj prosudbi zaslužili proći. Talijani nisu bili pravi, bili su podređeni cijelu utakmicu, primiš gol u zadnjoj sekundi, protiv Albanije isto u zadnjim sekundama. Realno, rezultatski je sigurno moglo biti bolje. Ali to je nogomet, neki put ti da, neki put ti uzme. Realnost je bila da prođemo dalje, igrali bi protiv Švicaraca, nikad ne znaš što bi bilo poslije Engleza, tako da put je bio otvoren, ali ponavljam, to je nogomet. Ono što smo napravili zadnjih šest godina to je nevjerojatno nestvarno, mislim da se više nikad neće tako nešto ponoviti. Ne moramo biti nezadovoljni jer ono što nam je neki put nogomet dao, ovog nam je puta uzeo. Treba izvući neku pouku i pozitivu iz svega toga”, zaključio je Krama.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.