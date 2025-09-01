Kraj sage: Isak u najvećem transferu u povijesti Premier lige potpisuje za Liverpool

Newcastle je prihvatio rekordnu ponudu Liverpoola za transfer švedskog napadača Alexandera Isaka, pišu u ponedjeljak britanski mediji.
Dva kluba dogovorila su se o cijeni od 130 milijuna funti (150 milijuna eura), uključujući bonuse, prema pisanju “The Athletica” i “The Telegrapha”.
Dugotrajni pregovori o ovom transferu su obilježili prijelazni rok Premier lige, koji se zatvara u ponedjeljak, a Liverpoolova ponuda od 110 milijuna funti za 25-godišnjaka odbijena je ranije u kolovozu. Švedski reprezentativac s 52 nastupa, kojem su preostale tri godine ugovora sa Svrakama, odbio je igrati otkako je Newcastle početkom kolovoza odbio tu ponudu Liverpoola.
Isak bi trebao u ponedjeljak obaviti liječnički pregled prije nego što formalno potpiše šestogodišnji ugovor posljednjeg dana prijelaznog roka, dodaje “The Athletic”.
Švedski nogometaš je došao u Newcastle iz Real Sociedada 2022. za gotovo 70 milijuna eura. Prošle sezone zabio je 23 gola u Premier ligi, što je Newcastleu pomoglo da se kvalificira za Ligu prvaka završivši sezonu na petom mjestu.
Ako se ovi iznosi potvrde, Liverpool će tijekom ljetnog prijelaznog roka potrošiti više od 430 milijuna funti, uključujući i dolaske Miloša Kerkeza, Jeremieja Frimponga, Giorgija Mamardashvilija, Floriana Wirtza i Huga Ekitikea.
