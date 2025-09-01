Kraj sage: Isak u najvećem transferu u povijesti Premier lige potpisuje za Liverpool

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Newcastle je prihvatio rekordnu ponudu Liverpoola za transfer švedskog napadača Alexandera Isaka, pišu u ponedjeljak britanski mediji.

Dva kluba dogovorila su se o cijeni od 130 milijuna funti (150 milijuna eura), uključujući bonuse, prema pisanju “The Athletica” i “The Telegrapha”.

Dugotrajni pregovori o ovom transferu su obilježili prijelazni rok Premier lige, koji se zatvara u ponedjeljak, a Liverpoolova ponuda od 110 milijuna funti za 25-godišnjaka odbijena je ranije u kolovozu. Švedski reprezentativac s 52 nastupa, kojem su preostale tri godine ugovora sa Svrakama, odbio je igrati otkako je Newcastle početkom kolovoza odbio tu ponudu Liverpoola.

Isak bi trebao u ponedjeljak obaviti liječnički pregled prije nego što formalno potpiše šestogodišnji ugovor posljednjeg dana prijelaznog roka, dodaje “The Athletic”.

Švedski nogometaš je došao u Newcastle iz Real Sociedada 2022. za gotovo 70 milijuna eura. Prošle sezone zabio je 23 gola u Premier ligi, što je Newcastleu pomoglo da se kvalificira za Ligu prvaka završivši sezonu na petom mjestu.

Ovim iznosom, švedski napadač postao je najskuplji igrač u povijesti Premier lige, a transfer je ujedno i treći najveći svih vremena, iza samo PSG-ovih senzacionalnih kupnji Neymara i Kyliana Mbappéa. Ono što dodatno naglašava financijsku moć Liverpoola jest činjenica da su ovoga ljeta već jednom oborili engleski rekord – kada su iz Bayer Leverkusena doveli Floriana Wirtza za 125 milijuna eura. Iza njih slijede najskuplji transferi Enza Fernándeza iz Benfice u Chelsea za 121 milijun eura, Jacka Grealisha iz Aston Ville u Manchester City za 117,5 milijuna eura te Declana Ricea iz West Hama u Arsenal za 116,6 milijuna eura.

Ako se ovi iznosi potvrde, Liverpool će tijekom ljetnog prijelaznog roka potrošiti više od 430 milijuna funti, uključujući i dolaske Miloša Kerkeza, Jeremieja Frimponga, Giorgija Mamardashvilija, Floriana Wirtza i Huga Ekitikea.