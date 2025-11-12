Kraj karijere nekada velike zvijezde? Hitno je prebačen u bolnicu

Podijeli :

Ronaldo Barreto Thenews2 by Guliver

Oscar (34), brazilski veznjak Sao Paula i nekadašnja zvijezda Chelseaja, završio je u bolnici nakon što je kolabirao tijekom liječničkog testa u klupskom trening-centru. Iz kluba su potvrdili da je došlo do nepravilnosti u srčanom ritmu, ali i da je njegovo stanje stabilno.

Incident se dogodio u utorak tijekom testa opterećenja koji je provodio u sklopu povratka nakon ozljede mišića. Oscar je izgubio svijest dok je vozio stacionarni bicikl, a klupski liječnici odmah su intervenirali i potom ga prevezli u bolnicu na dodatne pretrage. Iz Sao Paula poručuju kako se radi o kardiološkim poteškoćama, a nogometaš je i dalje pod stalnim nadzorom liječnika. Rezultati nadolazećih pretraga odredit će hoće li i kada moći nastaviti s treninzima.

Ovo nije prvi put da se Oscar susreće s problemima sa srcem – već su u kolovozu, tijekom oporavka od prijeloma kralježnice, zabilježene manje nepravilnosti. Tada su mu liječnici dopustili nastavak karijere, ali je sam igrač izjavio kako će odmah prestati igrati ako se potvrdi ozbiljnije srčano stanje, pa je sada njegov nastavak karijere pod velikim upitnikom.

Prema navodima brazilskih medija, Oscar razmatra mogućnost raskida ugovora koji vrijedi do prosinca 2027., a izvori bliski igraču tvrde da je spreman razmotriti i kraj profesionalne karijere. Od povratka u Sao Paulo 2024. godine, nakon 12 godina provedenih u inozemstvu, muče ga brojne ozljede – kuka, natkoljenice i lista – zbog čega je do sada upisao 21 nastup i postigao dva pogotka.

Oscar je s Brazilom 2011. osvojio Svjetsko prvenstvo do 20 godina, a u dresu Chelseaja dvaput je bio prvak Engleske. Godine 2017. ostvario je transfer u Kinu vrijedan 60 milijuna eura, čime je postao jedan od najplaćenijih nogometaša svijeta. Za brazilske “Selecão” odigrao je 48 utakmica i postigao 12 pogodaka, nastupivši i na Svjetskom prvenstvu 2014. godine.