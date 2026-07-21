Kraj jedne ere? Cristiano Ronaldo donio odluku o oproštaju od Portugala

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Bahho Kara via Guliver

Cristiano Ronaldo mogao bi uskoro odigrati posljednju utakmicu u dresu portugalske reprezentacije.

Prema pisanju Goal.coma, legendarni Portugalac trebao bi odigrati još jednu utakmicu za nacionalnu momčad, i to u Ligi nacija protiv Walesa, nakon čega bi zaključio povijesni reprezentativni put.

Informaciju je objavio sportski novinar Mohammed Awaad, pozivajući se na izvore bliske portugalskom nogometu, prema kojima bi susret protiv Walesa trebao biti Ronaldov oproštajni nastup.

Ronaldo bi tako završio reprezentativnu karijeru kao apsolutni rekorder svjetskog nogometa. Za Portugal je odigrao čak 233 utakmice i postigao 146 pogodaka, a s reprezentacijom je osvojio Europsko prvenstvo 2016. te Ligu nacija 2019. i 2025. godine.

Iako je u veljači napunio 41 godinu, Ronaldo još ne planira završiti klupsku karijeru. Kapetan Portugala ima ugovor s Al-Nassrom do ljeta 2027., a nakon mogućeg oproštaja od reprezentacije fokus bi prebacio na ostvarenje još jednog velikog cilja.

Naime, Ronaldo je trenutačno na 976 pogodaka u karijeri i želi postati prvi nogometaš koji će dosegnuti brojku od 1000 golova.

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