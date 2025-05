Kozniku za SK: Livaja vrijedi Hajduku kao tri igrača. Dinamo? To je bila sasvim drugačija momčad u nastavku

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Ardian Kozniku, bivši hrvatski nogometni reprezentativac koji je u karijeri igrao za Hajduk i Dinamo, za Sport Klub je analizirao derbi s Poljuda.

Nakon što je Dinamo na rasprodanom Poljudu svladao Hajduk 1:3 – te je tako preuzeo vrh ljestvice SuperSport HNL-a – iz dalekog Kuvajta, gdje trenutačno radi kao pomoćnik Anti Miši, javio se 57-godišnji Ardian Kozniku.

Kao igrač Hajduka u nekoliko je navrata zabijao golove Dinamu u derbijima, a sjeća se i svog debitantskog nastupa u dresu Dinama. Naime, sedam dana nakon što je stigao u Dinamo prva utakmica bila mu je baš protiv Hajduka na Poljudu u kojoj je asistirao Marku Viduki za gol.

“Kao što se i najavljivalo, derbi je bio nepredvidljiv. No, pokazalo se kako je forma Dinama u usponu što se vidjelo u zadnja četiri kola u kojima su ostvarili tri pobjede i jedan poraz. S druge strane Hajduk je u derbi ušao nakon dvije neriješene utakmice i dva poraza. Moram reći kako je atmosfera na punom Poljudu bila prekrasna. Ma zapravo fantastična!“, rekao je Kozniku za Sport Klub.

U prvom poluvremenu nije bilo izrazitih šansi, ali se zato otvorilo u nastavku?

“Da, kao što ste rekli, u prvom poluvremenu nije bilo šansi pa čak ni šuta u okvir gola uz dodatak kako je Hajduk bio malo više agresivniji i išli su prema naprijed, dok je Dinamo više držao loptu. U drugom poluvremenu ulaskom Petkovića i isturenijim Kulenovićem, te još nekim taktičkim promjenama u koje sad ne bih detaljno ulazio, Dinamo je izgledao kao potpuno drugačija momčad. U tom drugom dijelu se odmah vidjelo da je to bolja momčad nego što je bio slučaj u prvom poluvremenu. Ukratko, s Petkovićem su postali 50, 60% jači. S druge strane vidjelo se da je Livaja, kao što sam već prije govorio, vrijedi Hajduku za dva-tri igrača i zabio je sjajan gol za 1-1. Kod 1-2 očekivano je Hajduk krenuo prema naprijed kako bi izvukao remi i tako se otvorilo Dinamu da zabije i treći gol. Po meni bila je to zaslužena pobjeda Dinama, ali nije realno da je završilo 1-3. Tko zna u kojem bi smjeru išla utakmica da je Durdov – koji je jako lijepo pucao – zabio gol za 2-2. Bila je to super akcija, Livaje na sjajno dao loptu malom Durdovu, ali je Galešić, koji je pratio akciju, glavom izbio loptu s crte i spasio je Dinamo.“

Mnogi su mišljenja kako ova pobjeda znači da se Dinamo jako približio novom naslovu prvaka?

“Već sam rekao, u zadnja četiri kola se vidio pad Hajduka, ali i Rijeke koja je izgubila tri utakmice. S druge strane Dinamo se vratio pobjedama i eto, izbio je na vrh tablice. No, po meni Rijeka još uvijek ima sve u svojim rukama. Bit će jako zanimljiva i neizvjesna završnica.“

Adri, igrali ste u Hajduku, ali i u Dinamu i jako dobro znate kako je igračima i navijačima Hajduka nakon ovakvog derbija. Teško je opisati što proživljavaju?

“Mogu samo zamisliti kako im je sad, pogotovo navijačima. Ne samo navijačima, nego svim ljudima koji su oko kluba i koji žive za Hajduk. Podrška koju imaju igrači Hajduka rijetko se viđa, pa oni na nekoj slabijom utakmici imaju 25 tisuća ljudi na tribina. Tako nešto mogu samo Split i Poljud, to su fantastični navijači. I bez obzira na ishod derbija oni su bili odlični, vrh! I svi oni porazi prije bili bi oprošteni igračima Hajduka da su u ovom derbiju pobijedili, čak i da su izvukli remi imali bi i dalje sve u svojim rukama. Imali su veliku šansu ove godine napokon osvojiti titulu koju čekaju 20 godina, ali sad će to biti puno teže. OK, ne kažem da je sve gotovo, ali stvarno je propuštena jedna velika, velika, prilika.“

Što je po vama presudilo u derbiju?

“Prvo moram reći da Hajduk sigurno nije išao po remi nego po pobjedu, a sad ih je ovaj poraz dotukao. Presudilo je to što Dinamo ima širu klupu, a kad je ušao Petković vidjelo se kako nisu padali nego su bili jači. I to je to.“

Donedavni pomoćnik Sandro Perković ostvario je velike pobjede, no nije tajna kako Dinamo traži prvog trenera. Je li možda zaslužio šansu da ostane na klupi u novoj sezoni?

“Ohh, ovo je jako dobro pitanje… Radim kao pomoćnik i znam kako je to. Uvijek moraš biti spreman uskočiti jer poznaješ igrače, igrači znaju njega, poznaje sustav igre i sve ostalo. Ukratko, vjerujte da i svi pomoćnici rade vrhunski posao. Slična pričao kao Perković je i trener Rijeke Đalović koji je bio pomoćnik i nikad nije bio glavni trener, a ipak je dobio priliku. No, Perkoviću sigurno nije lako slušati kako Dinamo traži trenera, no tako je to u našem poslu. On je pokazao da je 100% spreman i sigurno je ponosan. No, Dinamo uvijek traži neko veliko ime, a ako Perković do kraja sezone napravi pravi posao, možda se čelnici Dinama i predomisle. Postoje ljudi koji su za to plaćeni i oni će izabrati najbolje rješenje. No, moram reći kako mi je malo čudno da je Perković s istim igračima, kao prijašnji trener Cannavaro, ostvario ove pobjede i stigao je na vrh. Sigurno je jako ponosan!“

Za kraj nas malo vratite u prošlost. Kako vam je bilo igrati za Hajduk protiv Dinama i kakav je bio osjećaj nešto kasnije, nakon inozemne karijere, igrati u dresu Dinama (Croatia, op.a.) na punom Poljudu?

“Meni je prije svega bilo drago da sam izdržao tu debitantsku utakmicu u dresu Modrih na Poljudu. Bilo mi je baš neobično igrati protiv Hajduka jer sam bijeli dres nosio pune četiri godine. No, moraš znati biti profesionalac u takvoj situaciji.. Torcida me uvijek dočekala fantastično, a isto vrijedi i za Boyse. Često su me znali pitati za kog navijam kad gledam derbi, a ja im kažem – za nogomet. No, nije tajna da sam kao dijete navijao za Hajduk i sanjao sam zaigrati na Poljudu. Iskreno sam želio da ove godine osvoje prvenstvo, ali nakon ovog poraza to će bi puno teže. Meni je bilo sjajno u hajduku, ali isto tako mi je bilo sjajno i u Dinamu i ponosan što sam igrao za dva najveća hrvatska kluba. Prije ovog derbija sam tako svima rekao onu otrcanu: Ne navijam ni za kog, neka pobijedi bolji!. Ovako sa strane nekako želim biti neutralan i uživam u svakom derbiju i moram reći kako je svaki puta atmosfera fantastična!“