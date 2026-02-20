Kozniku za SK: Evo zašto bi Dinamu dobro došli igrači kao Petković i Ademi

Podijeli :

Nakon poraza od 1:3 protiv belgijskog Genka na Maksimiru Dinamo je otežao put prema osmini finala Europske lige.

U prvom susretu play-offa za plasman među 16 najboljih, Genk je iskoristio svoje prilike te stekao značajnu prednost uoči uzvrata 26. veljače u Belgiji.

Gosti su poveli već u 15. minuti preko Bryana Heynena, a samo šest minuta kasnije Zakarija El Ouahdi povisio je na 2:0. Nadu hrvatskom doprvaku vratio je Dion Drena Beljo pred kraj prvog poluvremena nakon odlične akcije Frana Topića, no u završnici susreta El Ouahdi je svojim drugim pogotkom postavio konačnih 3:1.

Za Sport Klub ovu utakmicu analizirao je bivši igrač DInama, koji zadnjih godina radi kao trener, Ardian Kozniku.

U opširnom razgovoru Kozniku, koji je trenutačno bez trenerskog angažmana, dotaknuo se tijeka susreta, razlike između hrvatske i belgijske lige, iskustva igranja na europskoj razini te onoga što, po njegovu mišljenju, Dinamu nedostaje za iskorak u Europi.

“Genk je od početka ušao dobro u utakmicu, iako je teren bio težak za igru zbog kiše. Gosti su vrlo brzo dali dva gola i u prvom dijelu bili su čvršći, agresivniji. Ispada da su zabili gol čim su prvi puta pucali u okvir gola, a ubrzo nakon toga zabili su i drugi put. Genk je iskusna momčad, igraju belgijsku ligu koja je jača od HNL-a i bez obzira na to što ih većinom čine mladi igrali imaju solidno iskustvo. Uostalom, to su i pokazali na terenu te su zadržali kontrolu.”

Kako vam se činila igra Dinama ako gledate iz trenerskog kuta?

“Dinamo je u prvom poluvremenu imao jednu, dvije dobre situacije u kojima je mogao smanjiti rezultat, ali nekako je sve bilo kao da čekaju – pa što bude. U drugom poluvremenu su ušli jače, podigli su tempo, postali su agresivniji te su zabili gol preko Belje i nakon toga je, po mom mišljenju, sve još bilo otvoreno. No, Dinamo je na kraju ipak primio taj treći gol koji se nije smio dogoditi. Šteta zbog tog gola, jer kod 2:1 je moglo biti svašta, jer igrači Dinama mogli su čak zabiti i drugi za 2:2.”

Je li ovo realnost Dinama kad govorimo o utakmicama u Europi ili bi realnije bilo da je završilo 2:2?

Slažem se da bi 2:2 bilo pravednije i normalno je da ti je krivo kad gubiš doma i dobiješ dodatni motiv da što prije zabiješ. Kad su igrači Dinama smanjili na 2:1, vidjelo se da žele što prije zabiti i imali su dobru šansu i za taj drugi gol. Radili su promjene, ali igra nije padala. Tko god je ušao, momčad je nastavila riskirati i tražiti drugi gol. Nažalost, iz jedne gostujuće akcije primili su treći pogodak. Šteta.”

Što možemo očekivati u uzvratu. Velika je ovo prednost Genka?

“Realno gledano, u jednoj utakmici možeš dobiti svakoga. Neki dan sam gledao utakmicu Ivana Leke u kojoj je njegov Club Brugge u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Lige prvaka odigrao 3:3 protiv Atlético Madrida. A taj isti Atletico Madrid je nedavno dao četiri komada Barceloni! U jednoj utakmici sve je moguće. Ali ako gledamo realno, belgijska liga je ipak jača od hrvatske lige. Klubovi imaju puno veće budžete i stalno igraju jake utakmice.”

No, treba reći kako je već ovo velik uspjeh Dinama jer ipak su došli nadomak plasmana u osminu finala Europske lige?

“Dinamo je poseban klub, godinama je bio prvak Hrvatske i nedodirljiv, igrao je Ligu prvaka i Europsku ligu, ima veliko europsko iskustvo. Ali ovo je potpuno nova momčad, puno je igrača otišlo, puno ih je došlo. Nije to više vrijeme Ademija i Petkovića, kad je momčad bila stabilna, kad se znala standardna ekipa koja je igrala Ligu prvaka i bilo ju je užitak gledati. Sada je puno mladih igrača koji nemaju puno velikih utakmica u nogama, ali dobro rade.”

Sami ste načeli tu temu i jasno je kako treneru Kovačeviću sigurno nije lako uigrati potpuno novu momčad. Iz trenerskog kuta ova sezona čak izgleda jako dobra?

“Dinamo se ne smije gledati samo kroz ime, treba gledati momčad. Igraju na dva fronta, što nije lako. U hrvatskoj ligi nije lako dobiti nikoga, a istodobno igraš Europu. Genk je naviknut na jake utakmice iz tjedna u tjedan i to je njihova prednost. I samim igračima je tada lakše. Znam po sebi, kad igraš protiv jakih protivnika poput Tottenhama ili Ajaxa, dobiješ mirnoću i iskustvo što sam osjetio kad bih se vratio na HNL travnjake nakon tako jakih utakmica. Dinamo ima igrače koji igraju bez stresa i pritiska, ali isto tako ima i dosta mladih igrača kojima su ovo poput Genka velike utakmice. Po meni je sve otvoreno u uzvratu, ali Genk je kvalitetnija momčad. Ipak, 3:1 zvuči teže nego što možda jest.”

Ako možemo razgovarati hipotetski, što nedostaje ovom Dinamu za iskorak u Europi?

“Što se tiče Europe, treba igrati hrabrije, više napadati kao u hrvatskoj ligi, ali s druge strane u Europi ti protivnik to ne dopušta. Ne želim da me netko krivo shvati i ne želim pametovati jer svi koji igraju u Dinamu nisu loši igrači. Prvi su u ligi, izabrani su najbolji da bi bili tu gdje jesu. No, za Europu, ako želiš biti u rangu s pravim europskim momčadima, treba ti još nekoliko igrača. Primjerice, lijevi bek koji će više pomagati prema naprijed, igrači s više iskustva i hrabrosti. Nisu ovi loši, ali za višu razinu dobro bi došao netko tko ima žar i srce, kao što su imali Bruno Petković ili Arijan Ademi. Evo zašto, jer takvi igrači dižu momčad. Trenutno mi je nekako previše mirno, treba malo više divljine, više karaktera.”

Poruka za kraj?

“Drago mi je da je se vratio Dominik Livaković, fantastičan vratar, ali ne može on sve obraniti. Primio je tri gola, a po mom mišljenju za nijedan nije kriv! Za prave, jake europske utakmice trebaš igrače koji su u rangu najboljih europskih nogometaša. Ukratko, trebat će vremena ovoj momčadi da stekne sigurnost i iskustvo. Da su recimo još dvije godine zajedno bez velikih odlazaka, uz pokoje pojačanje, to bi bilo vrhunski. Problem je što igrači stalno odlaze. Pogledaj primjer napadača. Ostaneš na Belji jer je prije umjesto njega ulazio Kulenović koji je preselio u Italiju. Dakle, nemaš širinu. Takav tip napadača kao recimo Bruno Petković u top formi nedostaje Dinamu. Takve je teško naći, nema ih puno ni u Europi.”

Danas je pravog napadača jako teško naći, a poznato je kako su se i na koji način rastali Dinamo i Petković?

“Nema trenera koji ne bi volio imati igrača koji zabija golove. Beljo je odličan, zabio je i Genku te je pokazao da zaslužuje mjesto u prvih 11. Mlad je, perspektivan, dobiva iskustvo i do sada je pokazao da je pojačanje. Ali kad izađe Beljo, nemaš zamjenu koja ima istu težinu. Jako mi se sviđa i Mišić kao zadnji vezni, igrač top kvalitete. Dinamo ima puno dobrih igrača i složili su dobru momčad, ali za europsku razinu trebaju ti hrabriji i iskusniji igrači. Nemaju pravu zamjenu za Belju, a teško je naći i nekoga tko može igrati kao Mišić kad mora izaći iz igre. I to je sad najveći problem za trenera Kovačevića.”