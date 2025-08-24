Kovaču u Borussiju dolaze dva igrača iz Chelseaja

Transfer Chukwuemeke vrijedi oko 25 milijuna eura, uz klauzulu o postotku od buduće prodaje, dok Anselminu posudba omogućuje potrebnu minutažu, a ugovor ne uključuje opciju otkupa.

Ovim poslovima prihodi Chelseaja od prodaje igrača ovog ljeta dosežu približno 300 milijuna funti, što pomaže u ispunjavanju zahtjeva UEFA-e za pozitivnim transfernim saldom kako bi klub mogao registrirati nova pojačanja za Ligu prvaka. Chukwuemeka je za Chelsea odigrao 32 utakmice od dolaska iz Aston Ville 2022., a Anselmino je za Chelsea upisao samo jedan nastup od siječnja, kada je stigao iz Boca Juniorsa.

U preostalim danima prijelaznog roka Chelsea planira dovesti još dva pojačanja: Alejandra Garnacha iz Manchester Uniteda i Xavija Simonsa iz RB Leipziga, dok se očekuju i odlazak Nicolasa Jacksona, Christophera Nkunkua, Tyriquea Georgea te još devetorice igrača, uključujući Raheema Sterlinga, Bena Chilwella i Axela Disasija.