Kovaču stiže napadačko pojačanje iz Manchester Cityja?

Guliver Images

Krilni nogometaš Manchester Cityja Oscar Bobb (22) trebao bi u zimskom prijelaznom roku otići na polugodišnju posudbu u Borussiju Dortmund, objavili su britanski mediji.

Dva kluba postigla su načelan dogovor o posudbi uz opciju otkupa ugovora za 30 milijuna eura. Manchester City je blizu toga da dovede napadača Bournemoutha Antoinea Semenya, koji briljira ove sezone u Premier ligi s osam pogodaka i tri asistencije.

Čim bude realiziran transfer Semenya, Manchester City bi trebao dati zeleno svjetlo za posudbu norveškog reprezentativca njemačkom klubu, tvrde britanski mediji.

Oscar Bobb je ove sezone odigrao 15 utakmica za City, a devet puta je bio u početnoj postavi. Za norvešku reprezentaciju je u 16 nastupa upisao dva pogotka. U zadnje dvije utakmice nije bio u konkurenciji zbog ozljede

Što se Borussije Dortmund tiče, momčad Nike Kovača drugoplasirana je u Bundesligi s 32 boda, devet manje od vodećeg Bayerna, a uz to je izborila drugi krug Lige prvaka.

