Kovačević: Žao mi je što nismo ranije izjednačili jer mislim da bismo došli do pobjede

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Dinamo je u prvom susretu drugog pretkola Lige prvaka odigrao 1:1 protiv švicarskog Thuna. Domaćin je poveo u 20. minuti preko Brightona Labeaua, a zagrebačka momčad do izjednačenja je stigla u završnici susreta. Miha Zajc zabio je u 86. minuti i donio Dinamu pozitivan rezultat uoči uzvrata na Maksimiru.

Trener Mario Kovačević smatra da njegova momčad nije pokazala pravo lice, posebno u napadačkom dijelu.

“Mi smo htjeli pobijediti, dobro smo ušli u utakmicu, ali nismo bili na drugim loptama. Bili smo prenervozni u fazi napada, zato smo i gubili. Fizički su dosta moćni, radili su nam probleme na prekidima”, rekao je Kovačević.

Osvrnuo se i na razgovor s igračima nakon utakmice.

“Znam da možemo bolje, moramo trčati na duge lopte, znali smo da ne smijemo izgubiti glavu. Morali smo biti mirniji u fazi napada. Protivnik je dvaput izbijao loptu s linije, a prvi šut je odmah bio gol. Žao mi je što nismo ranije izjednačili jer mislim da bismo došli do pobjede”, poručio je trener Dinama.

Kovačević je zahvalio i navijačima na velikoj podršci u Švicarskoj.

“Osjetila se atmosfera, hvala svim navijačima. Puno su nam pomogli, htjeli smo ih nagraditi pobjedom. Imamo rezultat, svaka pobjeda šalje nas dalje.”