Kovačević: Vjerujem da će Livaković braniti za Dinamo ove sezone

“Bit će sigurno dolazaka i odlazaka. Prijelazni rok traje do kraja osmoga mjeseca i moramo se naviknuti na to. Najbitnije je da smo ostali kompletni. Oršić radi dobro, motiviran je i lijepo ga je gledati na treninzima. Vjerujem da će nam biti velik dobitak, s iskustvom i znanjem. Livaković? Sretan sam zbog njega i svaka mu čast na svemu.

Vidi se da je u dobroj formi, drago mi je i zbog njega i naše reprezentacije. Naravno, vjerujem da će braniti za Dinamo, nitko neće biti sretniji od mene ako se to dogodi opet. U svakodnevnom sam kontaktu s predsjednikom i sportskim direktorom i vjerujem da će doći još igrača do Thuna i da će nam pomoći.”

Dinamovci su zadovoljni odrađenim dosadašnjim dijelom priprema, a dodatnu provjeru imat će u četvrtak u Grosuplju, nakon čega se vraćaju u Zagreb gdje će nastaviti završne pripreme i odigrati još dvije prijateljske utakmice pred početak sezone.