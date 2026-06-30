Kovačević: Vjerujem da će Livaković braniti za Dinamo ove sezone

Momčad Dinama u Sloveniji odrađuje završni dio priprema za novu sezonu koju otvara 21. srpnja u Thunu u 2. pretkolu Lige prvaka. Nakon dosadašnjeg rada u kampu, Modri su već upisali i prvu provjeru, u kojoj su protiv Radomlja slavili uvjerljivih 3:0.
“Trenutačno imamo najteži dio priprema, ali moramo raditi za ono što nas čeka. Moram pohvaliti sve igrače, rade dobro i jako je bitno da nemamo težih ozljeda. Uvjeti su nam dobri i ovdje je vruće, ali ne kao u Zagrebu. Naporno je sada, ali to je samo zato da bi nam poslije bilo lakše. Moramo se nadograditi i nastaviti ovako igrati.
Sada se, ipak, znamo i vidite da je lakše kada je ekipa formirana, ali nema opuštanja i želimo biti još bolji. Dobili smo najjačeg suparnika na prvoj stepenici kvalifikacija za Ligu prvaka, ali odmah smo se mobilizirali i to shvatili ozbiljno. Svjesni smo da nas čeka težak posao, ali ne bojimo se”, poručio je trener Mario Kovačević, prenose SN, pa dodao:
“Bit će sigurno dolazaka i odlazaka. Prijelazni rok traje do kraja osmoga mjeseca i moramo se naviknuti na to. Najbitnije je da smo ostali kompletni. Oršić radi dobro, motiviran je i lijepo ga je gledati na treninzima. Vjerujem da će nam biti velik dobitak, s iskustvom i znanjem. Livaković? Sretan sam zbog njega i svaka mu čast na svemu.
Vidi se da je u dobroj formi, drago mi je i zbog njega i naše reprezentacije. Naravno, vjerujem da će braniti za Dinamo, nitko neće biti sretniji od mene ako se to dogodi opet. U svakodnevnom sam kontaktu s predsjednikom i sportskim direktorom i vjerujem da će doći još igrača do Thuna i da će nam pomoći.”
Dinamovci su zadovoljni odrađenim dosadašnjim dijelom priprema, a dodatnu provjeru imat će u četvrtak u Grosuplju, nakon čega se vraćaju u Zagreb gdje će nastaviti završne pripreme i odigrati još dvije prijateljske utakmice pred početak sezone.
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