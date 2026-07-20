Kovačević uoči Thuna: ‘Vjerujemo u dobar rezultat, a tome ne bih pridavao previše važnosti’

Na pitanje o osobnim ambicijama i ponavljanju prošlosezonskog učinka odgovorio je:

“Naravno da želim, ali prioritet je na ekipnom uspjehu. Ako uspijem, volio bih ponoviti takav učinak.”

Beljo je komentirao i finale Svjetskog prvenstva.

“Moram priznati da sam navijao za Španjolsku zbog Olma. Nije bila neka lijepa utakmica, ali drago mi je da su osvojili.”

Govoreći o najvećem cilju sezone dodao je:

“Naravno, igranje u Ligi prvaka je san svakog igrača u klupskom nogometu i mi ćemo napraviti sve da to i ostvarimo.”

Kovačević je poručio kako Dinamo s velikim optimizmom odlazi na prvo europsko gostovanje:

“Idemo s optimizmom. Svjesni smo ozbiljnosti protivnika jer smo i mi kao oni cijelu sezonu radili da budemo prvaci. Vjerujemo u dobar rezultat.”

O umjetnoj travi na kojoj će se igrati rekao je:

“Ne mislim da će biti naročit faktor i ne bih tome pridavao previše važnosti. Najbitnije je da smo svi zdravi i u dobrom stanju.”

Osvrnuo se i na finale Svjetskog prvenstva:

“Naravno, mislim da smo svi mi koji volimo nogomet navijali da Španjolska pobijedi. Zasluženo su osvojili i drago mi je zbog našeg Olma.”