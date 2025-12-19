Kovačević u prvih 11 protiv Lokomotive ubacuje igrača sa samo jednim startom u sezoni?!

Posebnu pažnju privlači situacija s Noom Mikićem. Mladi desni bek sigurno neće konkurirati jer putuje s Dinamovom mladom momčadi koju Jerko Leko vodi na ogled s Newcastleom u Premier League International Cupu. Odluka da ide s mladima dolazi nakon što je protiv Slaven Belupa zamijenjen već u 25. minuti, što dodatno otvara pitanje njegove trenutne pozicije u hijerarhiji prve momčadi.

Prema istom izvoru, Mikića bi mogao zamijeniti Niko Galešić, iako mu desni bok nije prirodna pozicija. Galešić je ove sezone samo jednom započeo utakmicu u prvenstvu, i to protiv Vukovara u Vinkovcima, gdje se nije posebno istaknuo.

Ipak, nakon solidnih ulazaka s klupe protiv Betisa i Slaven Belupa, trener bi mu protiv Lokomotive mogao dati novu priliku – osim ako se ne odluči na iznenađenje u početnoj postavi.