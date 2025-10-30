Kovačević u nezgodnoj situaciji: Procurio Dinamov sastav za Rijeku, Varela u prvih 11?

30. lis 2025
Dinamo u subotu od 16 sati na Maksimiru dočekuje Rijeku u derbiju 12. kola SuperSport HNL-a, a trener Mario Kovačević nalazi se pod pritiskom nakon iznenađujućeg poraza od Vukovara.

Nakon kriznog sastanka sa Zvonimirom Bobanom, od njega se očekuje da probudi momčad i donese pobjedu.

Kovačević ne može računati na ozlijeđene Morisa Valinčića i Luku Stojkovića, što predstavlja velik problem jer u kadru nema drugog desnog beka. Umjesto njih, na toj će poziciji zaigrati krilni igrač Mateo Lisica, koji je tu ulogu preuzeo i u Vinkovcima, doznaju Sportske novosti.

U veznu liniju vraćaju se Josip Mišić i Dejan Ljubičić, dok je Ismael Bennacer upitan zbog lakše ozljede. Ako ne bude spreman, zamijenit će ga Miha Zajc.

Vjerojatni sastav Dinama: Nevistić – Lisica, Dominguez, McKenna, Goda – Mišić, Bennacer (Zajc), Ljubičić – Varela, Beljo, Bakrar

