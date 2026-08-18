Kovačević: U HNL-u se izvučeš, ali u Europi su igrači kvalitetniji i kazne te

Osvrnuo se i na pogreške koje su Viking vratile u utakmicu:

“Dva poklona smo im dali. Dešava se, Europa to kažnjava sve i to je tako. U SHNL-u se možda izvučeš, ali u Europi su igrači kvalitetniji i kazne te. Žao mi je, ali pokazali smo da možemo s njima i idemo se gore potući i proći dalje.”

Upitan za Stojkovića, Kovačević nije imao konačan odgovor:

“Vidjet ćemo, doktori su kod njega. Imao je i Zajc problema, ali nadam se da nije ništa ozbiljno. Nadam se da će biti spreman za uzvrat.”

Objasnio je i promjene kojima je pokušao osvježiti momčad u nastavku:

“Nismo imali krilo jer je Topić povrijeđen, istegnuo je mišić. Krila su se potrošila, ubacili smo Mudražiju i Hoxhu te Prevljaka u napad. Imali smo dobru šansu, Prevljak je promašio, ali eto… Dobro su se oni branili, malo je bilo i nesreće, ali vjerujem da ćemo gore imati isto šansi, a ako želimo igrati Ligu prvaka, moramo to realizirati.”