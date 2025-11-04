Kovačević sprema promjene za Celtu: Kovačević i Beljo sele na klupu?

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Dinamo u četvrtak u 18.45 sati dočekuje Celtu u 4. kolu Europske lige.

Dinamo dočekuje španjolskog prvoligaša na Maksimiru s dvije pobjede i remi u prva tri kola Europa lige i kao trenutno četvrta momčad tablice.

POVEZANO VIDEO / Beljo je imao priliku riješiti utakmicu, pucao je traljavo VIDEO / Kulenović za SK: Livaja je izvanserijska klasa, a ja samo ne želim da opet boli kao prošle sezone

Celta na Maksimir stiže na krilima četiri uzastopne pobjede, a već sedam utakmica je bez poraza.

Mario Kovačević ima problema na poziciji Morisa Valinčića koji je ozlijeđen, ali i prve napadačke opcije su mu izvan forme.

Dion Drena Beljo i Sandro Kulenović zajedno su u zadnjih šest utakmica zabili tek jedan gol. Monsef Bakrar je u tom razdoblju zabio također jedan gol, onaj u subotnjem derbiju protiv Rijeke, ali je tome dodao još dvije asistencije.

Za očekivati je da će on početi protiv Španjolaca, piše tportal. Od šest utakmica, Bakrar je u početnoj postavi bio tek dvaput, a kad god je ulazio Dinamo je postao opasniji.