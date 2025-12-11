Kovačević: S dosta toga mogu biti zadovoljan, drugo poluvrijeme je na tragu onoga što želimo biti

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Strateg Dinama je podijelio dojmove nakon teškog poraza od Betisa u 6. kolu Europske lige.

U susretu šestog kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pred 11.000 gledatelja izgubili od Real Betisa sa 1-3 upisavši i treći poraz u nizu.

Golove za Betis zabili su Sergi Dominguez (31-ag), Rodrigo Riquelme (34) i Antony (38), dok je strijelac za Dinamo bio Niko Galešić (89).

Nakon što je u prva tri kola osvojio sedam bodova, Dinamo je u iduća tri nastupa upisao tri teška poraza s gol razlikom 1-10 ugrozivši plasman u drugi krug natjecanja. Dinamo je otvorio natjecanje pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), te remijem protiv Malmoa (1-1). Međutim, uslijedile su tri “pljuske”, domaći poraz od Celte (0-3), zatim debakl u Lilleu (0-4), te neugodnih domaćih 1-3 protiv Betisa.

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao Mario Kovačević, trener Dinama:

“Znali smo da je težak protivnik i tako smo se pripremali. Pokazali smo da možemo igrati u prvih pola sata, ali dva gola smo dali sami sebi. Teško je nakon toga igrati. Znali smo kako će oni igrati. Očigledno još nismo spremni za ovakve utakmice. Tražili smo tranziciju, pokušali smo tako izaži naprijed, ali nismo uspjeli nešto bolje napraviti. Kad seciramo utakmicu, s dosta toga mogu biti zadovoljan”, poručio je.

Kaže da je bio optimističniji nakon tri uvodne europske utakmice:

“Vjerovao sam da možemo bolje parirati protivnicima nakon prve tri utakmice. Imamo problema s ozljedama i bolestima, mlada smo ekipa, uvijek netko pogriješi. Imamo još dva kola i dat ćemo sve od sebe da pobijedimo. Sljedeća utakmica nam je doma i tu ćemo se potruditi pobijediti.”

Opet se osvrnuo na velike promjene u sastavu koje su se dogodile ovog ljeta:

“Ove godine imali smo veliku rekonstrukciju momčadi, treba napraviti selekciju. Imamo kvalitetu i igrače koji su ono što Dinamo traži. Ne predajemo se, nismo se ni danas predali u drugom poluvremenu i to me veseli. To je na tragu onog što želimo biti. Pokušavam dati svima priliku. Varela i ostali koji su ušli s klupe, bili su dobri. Znam da našim navijačima sad nije lako”, zaključio je.