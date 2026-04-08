Kovačević: Rijeka je iza nas najkvalitetnija, a neke hvale kada uđu u zadnju trećinu

Dinamo je pobjedom 6:3 protiv Gorice izborio finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa.

Trener Kovačević nakon susreta je prokomentirao utakmicu na konferenciji za medije.

Momčad Marija Kovačevića u finalu će igrati protiv Rijeke , koja je ranije svladala Slaven Belupo 2:0. Dinamu će to biti 25. finale uz priliku za 18. trofej, dok Rijeka ima sedam osvojenih naslova.

Gorica je u prvom poluvremenu dvaput vodila golovima Bogojevića (3′) i Sulea (24′), no Dinamo se vraćao preko Bakrara (6′) i Zajca (43′). U nastavku su Plavi prelomili susret golovima Belje (58′), Zajca (64′), Gode (69′) i Topića (90+5′), dok je Kučiš (89′) ublažio poraz Gorice.

Dupla kruna?

“Sve je bliže, ali i dalje daleko. Mislim da igramo dobro, no nije lagano. Igra se na jednu utakmicu ovaj kup, u prvenstvu smo blizu, ali imamo još osam kola do kraja.”

Je li vam teren otežavao igru?

“Je, pijesak, trava je bila malo viša, no ne želim kukati. Tako se lakše braniti pa su domaćini malo u prednosti. No ipak smo pokazali kvalitetu.”

Samo je Kurilovac primio manje od 3 gola u zadnjem nizu.

“Oni su bili dobra ekipa, htjeli smo ih pobijediti i većom razlikom, tako je bilo.”

Prvi ste trener koji je ušao u finale Kupa dvije godine zaredom s dva različita tima. Slijedi Rijeka?

“Rijeka je uz nas najkvalitetnija. Bilo je malo zadirkivanja prošle godine nakon mog poraza u Kupu, želim se osvetiti. Želim svim srcem i kup i prvenstvo, dat ćemo sve od sebe, bit će praznik nogometa.”

Mišić je u jednom trenutku bio na rubu crvenog kartona.

“Njegovo iskustvo je presudilo da ostane na terenu. Bilo je situacija s obje strane, sudac je odobrio takvu igru. Nisam se bojao da će doći drugi žuti, odnosno crveni karton.”

Zabili ste 38 golova u 9 utakmica.

“Neke hvale kad dođu u 16 metara, kada dođu u zadnju trećinu. Nisam ja tu sam, imamo dobru ekipu i stožer. Izvlačio sam maksimum i sa Slavenom. Svaki put sam sa svojom ekipom zabijao jako puno golova. Ja radim da bi mi ovako igrali i puno sam uspio.”

Je li ovo maksimum?

“Ja sam govorio da možemo biti još bolji, i tako i dalje razmišljam. Lijepa pobjeda, proveselit ćemo se pa mislima na Vukovar. Moramo se odužiti našim navijačima u Slavoniji.”