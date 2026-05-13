Kovačević: Ovo je jedna od najboljih Dinamovih sezona ikada, žao mi je što se o tome ne priča

Dinamo je osvojio SuperSport Hrvatski nogometni kup, savladavši Rijeku 2:0 u finalu odigranom na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković, u 50. i 57. minuti, čime je Dinamo ostvario duplu krunu. Radi se o 18. kupu u povijesti samostalne Hrvatske za zagrebački klub, dok Rijeka ostaje pri osam osvajanja Rabuzinovog sunca.

Trener Dinama Mario Kovačević prokomentirao je osvajanje Kupa: “Htjeli smo završiti sezonu na ovakav način, staviti “točku na i” osvajanjem Kupa. Rekao sam igračima da izguštaju i zasluženo smo osvojili, bili smo bolji u današnjoj utakmici. Imao sam sreće da drugu godinu zaredom budem u finalu Kupa. Hvala Bobanu i ljudima u Dinamu koji su mi dali da vodim ovaj klub. Proljetni dio nam je bio odličan i to me veseli.

Sretan sam, u Dinamu je sve dobro posloženo, Boban radi dobar posao. Sretan sam zbog svojih igrača, talentirani su, ima ih puno novih, ali smo se brzo posložili. Žao mi je da nismo zabili još koji gol, ali eto. Tražili smo se, ali smo se posložili. Čitao sam da smo predvidljiva ekipa, ne znam zašto je to tako. Svi prvaci su takvi, drago mi je da smo ustrajali na tom putu.

Ovo je jedna od boljih sezona Dinama i žao mi je da se ne priča o tome, već o drugim stvarima. Volim proslaviti i mislim da smo zaslužili slaviti, to je i bit svega. Najsretniji sam zbog naših navijača koji mogu slaviti. Kad smo osvojili prvenstvo, proslavili smo, a sad ćemo i dalje slaviti.”