Kovačević otkrio veliku novost pred utakmicu sezone: ‘Nosit će desetku u skupini!’

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Goran Mehkek / CROPIX via Guliver

Luka Stojković postat će novi vlasnik Dinamove 'desetke'. Nakon odlaska Gabriela Vidovića broj je ostao slobodan, a kao najlogičniji kandidat nametnuo se upravo Stojković, koji je i ranije bio povezivan s tim brojem.

“Velika je stvar što me ljudi spominju u tom kontekstu, to je broj koji su nosili brojni legendarni Dinamovi igrači i naravno da bih ga htio nositi. Ali, nije do mene, to je odluka trenera i kluba”, kazao je s osmijehom Luka Stojković, prenosi Germanijak.

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Dvojbu je potom otklonio Kovačević i potvrdio da će Stojković uskoro dobiti broj deset.

“Prijavili smo Luku sad s brojem sedam, ali nakon toga, nosit će desetku. U skupini? Tako je!”, otkrio je Dinamov trener.

Stojković se osvrnuo i na dvoboj s Vikingom na Maksimiru (utorak, 21:00) te istaknuo kako bi najbolji poklon navijačima za rođendan bila pobjeda:

“Želim čestitati rođendan Bad Blue Boysima, najbolji poklon bi im bila pobjeda. Znamo što nas čeka, protiv koga god igrate u ovoj fazi nema laganih suparnika, pogotovo skandinavske momčadi. Znamo kakav nogomet gaje, jako su agresivni, dat ćemo sve od sebe, nadam se i pobijediti.”

Mladi nogometaš prisjetio se i teškog razdoblja nakon ozljede, kroz koje je prošao prije nekoliko godina:

“Koliko god mi bilo teško tada, kad vidim te slike iz oporavka, jako su to lijepa sjećanja. Imao sam uz sebe trenera Stipu i Kačavendu, sjajnu ekipu, bili smo povezani, uspjeli smo što je najbitnije, oporaviti se za nastavak karijere. Presretan sam što sutra mogu pomoći Dinamu prema Ligi prvaka.”

Stojković već ima iskustvo igranja u Ligi prvaka s Dinamom, a posebno pamti pobjedu protiv Milana.

“To je bilo jedno jako lijepo iskustvo. Najbolnije sjećanje? Onaj poraz od Bayerna, a najljepše je svakako ona domaća pobjeda nad Milanom.”