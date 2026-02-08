Kovačević otkrio tko odlazi iz Dinama pa poručio: Bili smo bliže pobjedi

Podijeli :

Guliver

Rijeka i Dinamo remizirali su bez pogodaka (0:0) u derbiju i posljednjem susretu 21. kola SuperSport HNL-a. Riječani su osvojenim bodom ostali na petom mjestu s 29 bodova, dok je Dinamo zadržao vodeću poziciju na ljestvici s 45 bodova, četiri više od Hajduka na drugom mjestu.

Bio je to treći ovosezonski ogled ovih suparnika, a nakon dvije pobjede Dinama ovaj put nije bilo pobjednika. U sljedećem kolu Dinamo će u subotu, 14. veljače od 15 sati, na Maksimiru ugostiti Istru 1961, dok će Rijeka istog dana na Rujevici dočekati Varaždin u 17:15.

Nakon utakmice izjavu je dao trener Dinama, Mario Kovačević:

“Bili smo bliže pobjedi, ali nismo uspjeli dati gol. Čvrsta utakmica, oni su bili dosta agresivni, ali nismo im ništa dozvolili. Falila nam je jedna prava akcija da zabijemo, ali mogu biti zadovoljan bodom na Rujevici. Ne mogu zamjeriti puno igračima, htjeli su do zadnje minute, ali vratit će nam se drugi put”, rekao je Kovačević nakon utakmice.

“Imamo dobar kadar, radim s igračima na terenu, a drugi ljudi odlučuju hoće li se nešto događati. Bilo bi dobro, ali ima tko igrati. Prvenstvo ćemo završiti onako kako želimo.”

U zapisniku za ovaj susret nije bilo Ivana Nevistića.

“Da, on završava transfer pa ga zato nismo vodili”, rekao je Kovačević.