Kovačević potvrdio izostanak prvotimca pa poručio: ‘Vjerujem da imamo bolje pojedince od Maccabija’

xxDamirxKrajacx via Guliver

Dinamo u četvrtak (21:00) igra protiv Maccabija iz Tel Aviva u drugom kolu Europa lige.

Susret će se odigrati u Bačkoj Topoli, a najavio ga je trener Dinama Mario Kovačević. Zagrebački klub u prvom je kolu s 3:1 svladao Fenerbahče na domaćem terenu.

“Brzo dolaze utakmice, imamo manjih problema u kadru, neki igrači imaju manje povrede. Neću moći računati na Sergija Domingueza, ostali jako dobro treniraju. Spremamo se jako dobro, igramo protiv odlične momčadi. Imaju i dobrih invidivualaca, poput te desetke (Andrade nap.a.) ali oni su prvenstveno momčad. Odigrali su čvrsto protiv PAOK-a (0-0), ali vjerujem da će moji igrači pokazati snagu na neutralnom terenu i da ćemo stići do pobjede“, rekao je Kovačević u uvodu, pa se osvrnuo na naporni ritam koji slijedi Dinamu:

“Svi se veselimo tim utakmicama, imali smo duge pripreme i sve europske momčadi igraju u ovom ritmu. Volim kad se igra srijeda – subota, dobro smo krenuli i nadam se da ćemo nastaviti tako.”

Jesu li vas Izraelci s nečim iznenadili?

“Čuli smo se s dosta ljudi koji poznaju Maccabi. To je prvak Izraela, htjeli su igrati LP, protiv PAOK-a sam ih gledao i još u dvije, tri utakmice. To je momčad u pravom smislu riječi, isto to želim od svoje momčadi, ali vjerujem da imamo bolje pojedince koji će pokazati kvalitetu.”

Bakrar je jedna od onih koji se nametnuo.

“Sigurno da je on jedan od tih. Sve ih cijenim, sve stu do dobri igrači koji su u konkurenciji. Nikada nisam gledao da galamim na igrača koji ne igra, već da mu dam podršku. Iskočio je Bakrar, kao i Hoxha i to je poruka svima da iskoriste priliku kada ju dobiju.”

Utječe li to putovanje, od Beograda do Bačke Topole, na pripremu utakmice?

“Moramo putovati prije utakmice na stadion i nakon nje, to me malo zabrinjava. Ali ne vidim problem, nadam se da neće to utjecati negativno na našu igru.”

Je li bio problem bio skautirati Maccabi?

“Nismo ih mogli gledati uživo, ali danas je dostupnost dobra. Puno ljudi smo kontaktirali koji ih poznaju i koji su nam pomogli. Dobro smo ih skautirali, to ćemo još prenijeti igračima.”

Dominguez, dakle, nije na raspolaganju, je li onda Theophile alternacija?

“Da on je najbliži tome, ali i Galešić koji dobro radi. Njih dva su u konkurenciji za to mjesto.”

Osjećate li sada malo manje pritiska nego u prethodnim utakmicama?

“Hah, ne baš, život je pritisak. Imam ga i nemam, radim jednako za svaku utakmicu, sada imamo rezultate i to je moj posao. U klubu mi svi pomažu, a ja gledam unaprijed, nikada na ono iza sebe“.

Sjajan vezni red imate na raspolaganju, kako je raditi s tim igračima?

“Ako je netko zaslužio, onda sam to ja. Radio sam u nižim ligama, sada s vrhunskim igračima… To su sve kvalitetni igrači, ali prije svega kvalitetni ljudi. Gušt mi je raditi i nadam se da ću nastaviti to raditi“, zaključio je Kovačević, a na konferenciji za medije bio je i Miha Zajc:

“Atmosfera je super, u dobrom smo nizu, moramo ovako nastaviti. Maccabi je dobar, imaju kvalitetne pojedince, ali moramo igrati kao protiv Fenera i onda se ne moramo bojati i možemo se nadati dobrom rezultatu.”

“Hvala Dinamu na prilici i sretan sam kako su me svi primili u klubu, od suigrača do trenera. To se dogodilo još na početku lipnja. Čuo sam se s predsjednikom i to je otišlo u jednom smjeru. Želio sam doći odmah, ali imao sam godinu dana ugovora (s Fenerbahçeom) i nismo to mogli tako brzo završiti, ali sada sam tu, dobro igramo i nadam se da ćemo tako nastaviti”, dodao je Zajc.