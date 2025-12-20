Kovačević otkrio kakvo je stanje s Mišićem pa poručio: ‘Imamo puno rezervi, treba iz njih izvući maksimum’

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

U 18. kolu SHNL-a Dinamo je na Maksimiru svladao Lokomotivu 2:0.

Pogotke su postigli Fran Topić i Dion Drena Beljo, a pobjedom su Plavi potvrdili prvo mjesto na kraju polusezone, dok je Lokomotiva osma na ljestvici.

Susret je prokomentirao trener Dinama Mario Kovačević:

“Htjeli smo prvi dio završiti na prvom mjestu. Nije Dinamo dugo bio prvi na polusezoni, evo sad već tri godine. Odmor neće dugo trajati. A hoće li biti miran, Hajduk je tu… Brzo dolaze pripreme, čekaju nas važne utakmice odmah u nastavku. Zadnjih pet utakmica smo odigrali dobro, samo protiv Hajduka neriješeno, iako smo bili bolji.”

Jelavić: Imali smo šansu Trajkovskog, nismo zabili, dogodi se kontra, Dinamo zabije i utakmica je gotova Topić, velika obrana Filipovića i Beljo donijeli Dinamu titulu jesenskog prvaka nakon tri godine

Što je s Mišićem?

“Koljeno je, ali nadam se da nije ništa teže. Izveli smo ga na vrijeme, trebalo bi sve biti dobro.”

Fran Topić?

“Drago mi je zbog Frana. On je malo kasnio na pripreme, a kod nas je velika konkurencija. Na najbolji način je iskoristio priliku. Jako sam sretan zbog njega.”

Zimski prijelazni rok?

“Imamo mi puno rezervi kod nas, treba iz njih izvući maksimum.”