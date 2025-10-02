Kovačević: Od prvog dana govorim kako želim da ovaj Dinamo izgleda europski

Podijeli :

xMarkoxMetlas xMNxPressx via Guliver

Strateg Dinama osvrnuo se na važnu pobjedu protiv Maccabija.

Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu i u 2. kolu Europske lige svladavši Maccabi Tel Aviv sa 3-1 (2-1) u utakmici odigranoj u četvrtak na TSC Areni u Bačkoj Topoli, gdje izraelska momčad igra domaće utakmice zbog ratnih operacija u njihovoj zemlji.

Izraelski prvak je poveo u 14. minuti golom Sayda Abu Farhija, ali je Dinamo u sljedećih pet minuta došao do preokreta. U 16. minuti je Mateo Lisica, nakon dodavanja Josipa Mišića, snažnim udarcem pod gredu postigao izjednačujući pogodak, a u 19. minuti je Dejan Ljubičić pokazao snalažljivost u kaznenom prostoru, nakon sjajnog prodora i asistencije Morisa Valinčića.

Dejan Ljubičić je u 72. minuti postigao i svoj drugi pogodak, kad je s ruba kaznenog prostora preciznim udarcem poslao loptu u mrežu uz samu vratnicu za konačnih 3-1.

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao trener Dinama – Mario Kovačević:

“Treniramo, radimo da pobjeđujemo. Baš sam ponovio, najbitnije je da smo pokazali karakter, kad smo gubili na početku, brzo smo okrenuli, uvijek netko iskoči i sve smo napravili da na kraju pobijedimo. Stvarno smo znali da su dobra ekipa, dobro smo se pripremili”, započeo je strateg Modrih.

Prvi pogodak šokirao je Dinamo, ali reakcija je bila fantastična:

“Imali smo malo problema u početku, možda nismo najbolje reagirali, ali smo pokazali reakciju nakon primljenog gola. Bili smo pametni, nismo srljali, malo smo ih izmorili, zabili treći gol i pobijedili. Od prvog dana govorim da želimo izgledati europski, još je rano govoriti, ali smo pobijedili dvije dobre momčadi. Veseli me da smo znali odgovoriti na oba načina igre, tek smo na početku i u svakoj utakmici budemo sve bolji i bolji. Lijepo je krenuti s dvije pobjede, ali nećemo poletjeti.”

Ipak, Kovačević i dalje naglasak stavlja na domaće prvenstvo:

“Za dva dana nam je utakmica protiv Lokomotive, ponavljam kao papiga da nam je HNL najvažniji. Nakon toga ide reprezentativna pauza, koja će nam dobro doći.”