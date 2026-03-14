Kovačević: Neka se pojedu kritičari, a mi ćemo i dalje pobjeđivati!

Kovačević je priznao da prvo poluvrijeme nije bilo na očekivanoj razini. “Znali smo da neće biti lagano, ali baš takvo prvo poluvrijeme nismo očekivali. Moramo igrati dvije brzine bolje, više, jače, ali srećom postoji drugo poluvrijeme. Imali smo šanse, nije lopta htjela u gol, a onda primiš. Moram pohvaliti Slaven, dobro su parirali, ali znali smo da ne mogu dugo parirati. Međutim, naša je momčad u nastavku pokazala pravo lice, sve je krenulo, zabili smo puno golova”, rekao je trener Dinama.

Dodao je kako njegova momčad može igrati i bolje, iako ga veseli reakcija u drugom dijelu. “To je nogomet, nije lagano. Slaven Belupo je svima otkinuo bodove ove sezone. Ja znam da mi možemo bolje, nekad dođu ovakve utakmice. Možemo bolje, lijepo je da smo se podignuli u drugom poluvremenu, ali više bih volio da zabijemo dva gola u svakom poluvremenu.”

Unatoč velikoj bodovnoj prednosti, Kovačević upozorava da borba za naslov još nije gotova. “Nazire se naslov prvaka, ali još je 30 bodova u igri. Prvo poluvrijeme nam može biti opomena, no, puno je ljepše raditi kad se pobjeđuje”, istaknuo je.

Osvrnuo se i na kritike koje dobiva. “Na to ću odgovoriti na terenu, te pobjede su odgovor na sve. Radim najbolje što mogu, moji igrači me slijede, ne znam čime sam zaslužio da su neki nesretni zbog toga. Oni neka se pojedu, a mi ćemo i dalje pobjeđivati.”

Posebno je pohvalio Diona Drenu Belju koji je postigao hat-trick. “Drago mi je da je u formi, sad je zabio i hat-trick, to je naš prvi hat-trick nakon tri godine. Veseli me što je dobio pretpoziv, a ima još vremena i da ide na SP”, rekao je Kovačević.

Na kraju je u šali dodao: “Bio bi red da Beljo počasti, bude tata narezao kulena i slavonskih delicija! Veseli me i njegov pretpoziv za reprezentaciju, ima još šanse za SP.”