Kovačević: Nedostaju nam četvorica! Ako budemo razmišljali da će nam Hajduk nešto pokloniti, bolje da ne idemo

Luka Kolanovic via Guliver

Hajduk i Dinamo u nedjelju od 15 sati na Poljudu igraju najveći derbi hrvatskog nogometa. Dinamo u susret ulazi kao vodeća momčad prvenstva sa sedam bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka.

Splićani derbi dočekuju nakon razočaranja u četvrtfinalu Kupa, gdje su na Rujevici ispali od Rijeke primivši dva gola duboko u sudačkoj nadoknadi, nakon više od 100 minuta igre. S druge strane, Dinamo je istog dana bez poteškoća svladao četvrtoligaša Kurilovec i pritom odmorio najvažnije igrače.

Uoči velikog derbija utakmicu je najavio trener Dinama Mario Kovačević:

“Derbi je svaki drugačiji, svaki je izazovan, veselimo se utakmici. Bennacera još nema, ne možemo na njega računati, neće biti ni Lisice. Theophilea i Filipovića također neće biti. Ostali su svi dobro. Mikića i Zebića smo spustili u juniore, sutra imaju derbi. Imali smo ritam srijeda-subota, neke igrače smo uspjeli osvježiti i spremni idemo na utakmicu.”

Kakav Hajduk očekujete?

“Hajduk uvijek želi biti agresivan i napadački kod kuće. Neće se sigurno predati, ako budemo razmišljali da će nam nešto pokloniti, bolje da ne idemo. Spremamo se za sve solucije, ali ako budemo pravi, onda se nadamo dobrom rezultatu.”

Pobjedom biste otišli na deset bodova prednosti, je li ovo prva meč-lopta za naslov?

“Svjestan sam da navijači to tako gledaju. Gledam utakmicu kao utakmicu, ovo je 25. kolo, sigurno će i ovaj derbi biti dosta težak. Ovo proljeće smo sve utakmice u ligi dobro odigrali. Hajduk nam je jedini konkurent ove godine, ali vjerujemo u sebe.”

Tko je najveća Hajdukova opasnost?

“Hajduk ima jako dobre indvidualce. Igraju i kao momčad dobro. Imaju Livaju, Rebića, Pukštasa… Oni sami mogu riješiti utakmicu, ali vjerujem da ćemo se nametnuti i nametnuti naš stil nogometa. Stvarno imaju kvalitetu, ali vjerujem da ćemo sutra biti bolji.”