Kovačević: Ne razmišljam o otkazu. Lisica? Bio je solidan do prvog gola

“Ne treba biti previše pametan. Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Oni su postigli prvi pogodak. Lawal je pobjegao i ušla je utakmica u nervozu. Bila je to izjednačena utakmica. Imali smo puno promašaja u poluvremenu, nismo uspjeli zabiti. Imali smo vremena za zabiti još jedan, ali nismo uspjeli”, rekao je trener Dinama Mario Kovačević u uvodu konferencije za medije.

Lisica je ponovno zaigrao na desnom beku.

“Mi smo se odlučili na Lisicu. Do prvog gola je bio solidan. Nije lako ni mlade gurati. Ima i naš junior Mikić, ali nije lako ga baciti u vatru.”

Je li vam žao navijača koji su došli u Pulu?

“Žao nam je svih nas. To je tako, to je jednostavno sport. Nanizaju se porazi, a onda se i nervoza se osjeti na terenu. Nije nam nimalo lako.”

Brine li vas četiri poraza u sedam utakmica?

“Normalno da me brine sve ovo. Radimo na sebi. Istra nam je generalno težak teren. Dinamo tu dugo nije pobjedio. Danas se pokazalo da je u Puli uvijek teško.”

Jeste li sretni što dolazi reprezentativna stanka?

“Pauza dolazi i napravit ćemo detaljnu analizu. Primamo prelagane golove. Dinamo mora stalno pobjeđivati. Nakon Varaždina, stalo je sve i dobro će nam doći pauza.”

Izvođenje Bennacera na poluvremenu, je li u pitanju ozljeda?

“Bennacer je dao sve od sebe, pa smo pokušali trkački nešto promijeniti.”

Na terenu je bilo vidljivo i kako postoji određena nervoza unutar momčadi.

“Normalno da je nervoza. Komunikaciju ciljamo pozitivnu, a ne negativnu.”

Nedostaje li Dinamu ritma?

“Fali nam ritam. Ušli smo dobro u sezonu, pokušali smo rotirati, ali nikako da uđemo u ritam. S prvim porazima, sve je nekako krenulo loše.”

Bojite li se otkaza?

“Ja sam svjestan svega. Trenerski posao je težak, ali ja ne razmišljam o tome.”

Je li sve tako crno?

“Bilo je jako dobrih stvari. Nije lako, četiri poraza u sedam utakmica. Pauza je dobra i vidjet ćemo što može bolje. Ne bi smjeli igrati ovako, nije ni meni lako, ali ja vjerujem da mi možemo bolje.”