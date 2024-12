Kovačević: Ne idemo u Maksimir s bijelom zastavom, a sucima ne zamjeram ništa

Podijeli :

Trener Slaven Belupa najavio je susret protiv Dinama na Maksimiru s optimizmom, ističući da njegova momčad dolazi u Zagreb nakon pozitivne serije od pet utakmica bez poraza.

U razgovoru za Germanijak, naglasio je da njegovi igrači neće istaknuti “bijelu zastavu”, već će dati sve od sebe kako bi pružili jak otpor protiv favoriziranog domaćina.

Za početak, Kovačević se dotaknuo borbe s rakom koju je pobijedio:

“Imao sam kontrolu prije dvadesetak dana, kažu nalazi da je sve dobro”, rekao je trener Slaven Belupa pa se prebacio na nogometne teme:

“Mislim da smo se zadnjim pobjedama bodovno stabilizirali što je bilo najbitnije u ovom trenutku. Djelujemo jako dobro, u sredini smo ljestvice ali nije to niti blizu gotovo. Neke utakmice smo gubili u zadnjim sekundama, neke sudačke odluke nisu nam išle u korist ali kad podvučemo crtu – dobro je”, rekao je Kovačević pa dodao:

“Tako ispada. Puno toga se u ovoj sezoni lomilo na nama. Previše toga. No, nemam ništa od toga da sjednem i kukam. Znao sam da je to nesreća i peh koji nas neće pratiti cijelo vrijeme. Bitno je da tu nije bilo namjere. Znate, nije lako niti tim sucima. Treba preživjeti sav taj stres. Ne zamjeram nikome jer tko radi taj i griješi.”

O odlasku iz Varaždina rekao je:

“Ne mogu se ljutiti na ljude koji su mi pomogli kada je bilo najteže. Odmah po dijagnozi stali su se na raspolaganje. Svi. Od predsjednika pa do ljudi iz kluba. Kada sam se vratio, svim srcem sam htio nastaviti ondje gdje sam stao, ali promijenile su se okolnosti. Nije niti njima bilo lako donijeti tu odluku, ali kad su odlučili – nema ljutnje. Korektno su mi ponudili nešto drugo, ali ja sam uvijek htio biti samo i isključivo trener. Svi znaju da sam htio ostati na klupi Varaždina do kraja života. Tako je ispalo i zaista nema grama gorčine kod mene. Odgovorni su ljudi i moraju voditi posao na način kako misle da je to najbolje.”

U petak slijedi Dinamo:

“Znamo gdje idemo i problemi Dinama nas sigurno neće zavarati. Imaju puno utakmica, gust raspored i krizu ali imaju i dosta rezerve. No, gledamo sebe, svjesni da mi moramo biti najbolji u petak a oni imati svoj loš dan pa možda nešto i bude da to iskoristimo. U svakom slučaju, idemo na Maksimir bez bijele zastave i s ciljem da ne izađu iz krize baš protiv nas.”

Kako gleda na vrh ljestvice:

“Bit će zanimljivo. Hajduk je u prednosti. Sedam bodova je fina zaliha, ali što to znači kada je prošlo tek 15. kola? Baš ništa… Meni se osobno sviđaju Osijek i Rijeka koji igraju dobro. Osijek je bio u dobrom zamahu, malo smo ga sada prikočili. Rijeka je zaslužila više od tog boda u Maksimiru. Ma svakog od nas koji voli nogomet treba veseliti ta borba. Ne zaboravite niti Varaždin koji je tukao Hajduk, mi Osijek… Svako može dobiti svakoga i siguran sam da će to biti interesantno do kraja.”