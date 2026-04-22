Kovačević napravio tri promjene: Dinamo se želi ‘osvetiti’ Istri i pobjeći Hajduku na +13

Puljani u dvoboj ulaze s novim trenerom Krešimirom Režićem, koji je zamijenio Oriola Rieru, te su sedmi na ljestvici s 36 bodova, dok je Dinamo uvjerljivo vodeći sa 70.

Modri već ovog vikenda mogu osigurati naslov prvaka ako svladaju Istru, a potom i Varaždin.

Upravo je Istra posljednja momčad koja je nadjačala Dinamo u SHNL-u. Bilo je to 9. studenog prošle godine kada su Puljani slavili 2:1 uz dva gola Samila Lawala, koji je ove zime otišao u Viktoriju Plzen, dok je za Dinamo zabio Monsef Bakrar. Od tada Modri u prvenstvu imaju 14 pobjeda i tri remija u 17 utakmica.