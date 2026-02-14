Kovačević nakon uvjerljivog slavlja protiv Istre: ‘Tog igrača ću počastiti kad zabije gol’

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Dinamo je na Maksimiru svladao Istru 1961 s 4:0 u 22. kolu SuperSport HNL-a i povećao prednost na vrhu na osam bodova ispred Hajduka, koji sutra gostuje kod Osijeka. Pogotke su postigli Scott McKenna, Dion Drena Beljo, Miha Zajc i Gabriel Vidović.

Nakon utakmice na konferenciji za medije obratio se trener Dinama Mario Kovačević.

“Jako sam zadovoljan. U prvom poluvremenu smo imali dosta situacija da zabijemo drugi pogodak, na vrijeme smo ga zabili u drugom i sve je bilo lakše. U dvije uzastopne utakmice nismo suparniku dozvolili šut prema golu. Faza napada je bila puno bolja nego u Rijeci, imali smo puno prilika i udaraca, a kada se otvorilo u drugom poluvremenu, zabijali smo lijepe golove. Čestitam svojim igračima i nadam se da ćemo ovako nastaviti”, rekao je Kovačević u uvodu pa objasnio zašto je izvadio Sergija Domingueza na poluvremenu:

Dinamo zabio četiri komada nemoćnoj Istri i barem privremeno pobjegao Hajduku na +8

“Domingueza sam mijenjao zbog opasnosti od drugog žutog kartona, imamo i Galešića, a bila je prilika i da neke odmorimo za Europe.”

Monsef Bakrar nije dobio priliku protiv svog bivšeg kluba, iako je na Rujevici protiv Rijeke započeo susret od prve minute.

Sad sam ga zagrlio. Dali smo priliku Vareli. Bakrar nije ozlijeđen, a Beljo igra dobro. Protiv Genka će Bakrar dobiti priliku i vjerujem da će postići pogodak”, poručio je Kovačević.

Mišić već tri i pol godine čeka pogodak, pa se nameće pitanje postoji li u svlačionici kakva interna oklada prema kojoj će morati počastiti suigrače kad napokon zabije.

“Ne postoji takva oklada, ali mogli bismo. U zadnje vrijeme na treninzima dobro pogađa i sve je bliže. Dugo nije zabio, ali kada postigne ja ću njega častiti, samo neka on nastavi ovako igrati“, zaključio je Kovačević.