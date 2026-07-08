Kovačević nakon pobjede Dinama komentirao Dalića: ‘Sad je prilika za drugoga, dao je sve od sebe…’

Dinamo je u pripremnoj utakmici na Maksimiru svladao aktualnog slovenskog viceprvaka Koper rezultatom 4:2 i upisao novu pobjedu uoči početka sezone.
Plavi su do vodstva stigli odmah na otvaranju drugog dijela kada je Dion Drena Beljo zatresao mrežu nakon odlične individualne akcije.
“Uvijek je lijepo pobijediti. Dobro smo ušli u utakmicu i dominirali, imali dosta situacija za pogodak do te pauze u prvom dijelu, nakon koje nismo bili dobri i kompaktni. U drugom dijelu to je bilo puno bolje, ritam igre se digao, zabijali smo golove. Dobro nam je došla ova utakmica, vidi se da Koper uskoro počinje s prvenstvom i da su laganiji na nogama od nas.
Mora doći i malo taj umor, vidi se da su noge teške i to je dobro. Imamo dovoljno vremena do generalke da popravimo stvari koje nisu bile dobre i da ponavljamo ono što je bilo dobro”, rekao je trener Dinama Mario Kovačević nakon pobjede.
Već za 13 dana Dinamo otvara europsku sezonu gostovanjem kod Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka:
“Ići će ih moj kolega u subotu pogledati uživo. Oni su puno toga mijenjali, ali ćemo se dobro pripremiti i analizirati ih. Svjesni smo koliko im je ta utakmica bitna, svjesni smo da neće biti lako i jer se igra na umjetnoj travi. Dobro ćemo se pripremiti i dobro odigrati prvu utakmicu, a onda ćemo razmišljati o uzvratu.”
Zlatko Dalić nakon skoro devet godina otišao je s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije:
“Mogu mu samo čestitati na svemu, na puno uspjeha i puno medalja. Svaka mu čast. Sad je prilika za drugoga, ali on je dao sve od sebe i stvarno napravio puno uspjeha s hrvatskom reprezentacijom.”
Luka Stojković sva je tri pripremna susreta započeo na klupi, no svaki njegov ulazak u nastavku donio je novu energiju i kvalitetu Dinamovoj igri. Budući da zbog suspenzije nakon crvenog kartona nema pravo nastupa protiv Thuna, Kovačević je u svim pripremnim utakmicama od prve minute priliku davao Gabrielu Vidoviću:
“Stojković je baš kliknuo s ostalima. Ovo je većina ekipe koja bi trebala početi protiv Thuna, ali možda će biti jedna ili dvije promjene. Vjerujem da ćemo u te dvije utakmice i bez njega biti pravi”, zaključio je Kovačević.
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