Kovačević nakon derbija: ‘Ovo mi je najveća pobjeda u karijeri’

Luka Kolanović via Guliver Images

Trener Modrih podijelio je svoje dojmove nakon najveće pobjede u trenerskoj karijeri.

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk.

U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2-0 i tri gostujuća boda.

Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više. Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1-2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0-2.

Mario Kovačević, trener Modrih, rekao je za MaxSport kako mu je ovo najveća pobjeda u karijeri:

“Sigurno, ovo je najveći hrvatski derbi. Prelijep dekor, navijanje s obje strane, naravno da smo zadovoljni pobjedom.”

Komentirao je pristup obje momčadi:

“Vidjeli smo da smo i mi i Hajduk bili oprezni zbog lošeg rezultata u prošlom kolu. Došli smo po pobjedu, nismo se htjeli braniti, znali smo da Hajduk ima kvalitetu i da će biti perioda kad će dominirati. Mi smo imali prvu situaciju, golman njihov je odlično obranio. Kada je Hajduk počeo malo više dominirati, zabili smo gol. To smo i očekivali od Hoxhe i zato smo ga tamo stavili, prelijep gol koji je prelomio utakmicu. Drugo poluvrijeme smo možda malo slabije ulazili inače, ali sada smo i tu bili dobri, to je proces odrastanja. Mislim da smo zasluženo pobijedili, Bakrar je zabio prelijep gol, imali smo šansi, a Hajduku ih nismo dozvolili mnogo. Čestitam igračima još jednom.”

Strateg Zagrepčana spomenuo je, među ostalima, Roberta Mudražiju koji ni u ovoj utakmici nije dobio minutažu:

“Obrana je odradila posao, ali nismo se samo oslonili na obranu. Htjeli smo drugi gol i uspjeli smo ga zabiti. Obrana je bila sigurna i samim tim je cijela ekipa stabilnija. Znali smo da će oni morati preuzeti rizik i da ćemo imati prilika. Znamo da Bakrar ovdje uvijek dobro igra. Imamo mi još jednog igrača, Mudražiju, koji ovdje dobro igra. Danas ga nismo iskoristili, možda drugi put. Čestitam i igračima Hajduka, dali su sve od sebe.”

Kovačević već razmišlja o susretu protiv Fenerbahčea u prvom kolu Europa lige:

“Već u srijedu je utakmica s Fenerbahčeom. Neki su došli malo kasnije pa su se priključivali. Zajc je debitirao u prvenstvu. Mi se još ekipiramo, upoznajemo. Još me boli poraz od Gorice. Taj tjedan smo najbolje trenirali i eto. Nekad je teško reagirati, ali možda ću drugi puta znati. Dečki su pokazali da je to bio slab dan i da imaju kvalitetu i karakter.”

Osvrnuo se na širinu kadra, ali i kvalitetu hrvatskog nogometa:

“Imamo puno rezervi. Bennacer je ušao u drugom poluvremenu i bio odličan. Izmjene su dizale ritam i mislim da ćemo iz utakmice u utakmicu biti bolji. U Dinamu se priznaju samo pobjede i to tako treba biti, zato sam bio sretan što sam došao ovdje. Ali hrvatska liga nije lagana kako ljudi misle. Dobro smo krenuli, pa imali Varaždin i Goricu, ali smo se vratili pobjedama i sretni smo zadovoljni.”

Upitan je kako se nosi s kritikama:

“Kritike? Nisam se nikad nigdje gurao, došao sam u Dinamo da radim svoj posao, mislim da me netko prepoznao. Drago mi je zbog navijača. Poštivam svakoga, normalno je da ljudi nisu zadovoljni kad nije dobro. Nažalost, mi nemamo kulturu treniranja. Šesto kolo, već smo promijenili tri-četiri trenera.”

Još je jednom najavio Fenerbahče:

“Spremni smo, kadar je sve širi. Moram pohvaliti cijeli stožer jer smo svi zdravi, a više od tri mjeseca treniramo. Nije bilo teže ozljede. Nadam se da ćemo nastaviti tako. Fokus je sada na Fenerbahčeu, težak protivnik, ali igramo na našem Maksimiru i dat ćemo sve od sebe”, rekao je Mario Kovačević, trener Dinama.