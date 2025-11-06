Kovačević nakon debakla protiv Celte: ‘Mogao je biti još teži poraz, hvala Bogu da nije’

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Dinamo je na Maksimiru u četvrtom kolu Europa lige izgubio 3:0 od Celte Vigo, koja je sve golove zabila u prvom dijelu.

Dva puta je pogodio Pablo Duran, a jedan pogodak djelo je Sergija Domingueza.

Nakon utakmice, izjavu je dao trener Dinama Mario Kovačević:

VIDEO / Briljantni Aspas i moćna Celta razbili Dinamo u Maksimiru! Dinamo nikad nije doživio ovakvu katastrofu u Europi

“Težak poraz, da. To je Europa, svaka greška se kažnjava. Greške su presudile, oni su nas kaznili, bilo je teško nešto očekivati nakon toga”, rekao je Kovačević pa dodao:

“Sigurno da je rani gol usmjerio utakmicu, mi smo i pokušavali, imali smo prilika kod 0:1, onda smo nakon drugog gola opet imali dosta situacija. Kod trećeg gola smo napravili grešku u otvaranju, a oni su nas brutalno kaznili. Mogao je biti još teži poraz, hvala Bogu da nije. Mislim da smo zaslužili barem jedan gol, ali nije bila ta večer za nas.”

Što je bio glavni problem?