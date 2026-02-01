Kovačević najavio Vukovar: ‘Livaković će biti u kadru, njegova kvaliteta neće biti važna samo na terenu’

Dinamo u ponedjeljak od 18 sati na Maksimiru igra protiv Vukovara u 20. kolu SuperSport HNL-a i ima veliku priliku.
“Prije svega smo sretni i zadovoljni jer smo ispunili prvi cilj, prošli smo u drugi krug Europa lige. Sve su to dobre, kvalitetne ekipe. Genk, koliko pratim, ima određenih problema u belgijskom prvenstvu i nalazi se u sredini tablice. Vjerujem da možemo igrati s njima.
To sam rekao i nakon utakmice u Midtjyllandu, svakoga cijenimo i poštujemo. Uvjeren sam da ćemo za 20 dana biti u dobrom stanju. Sada razmišljamo prije svega o prvoj utakmici, a onda ćemo na uzvrat otići tamo s pobjedom. Naravno da ćemo dati sve od sebe da prvu utakmicu pobijedimo.”
Dinamo sutra dočekuje Vukovar.
“Stalno govorim da nam je Hrvatska liga najbitnija i tako se pripremamo. Vukovar cijenimo i poštujemo, ali imamo i sportski motiv jer smo tamo zadnji put izgubili. Ja osobno jedva čekam, kao i igrači, da utakmica krene i da im se revanširamo na terenu, da pokažemo da je to bio samo slab dan.
Imamo manjih problema zbog nekih ozljeda i umora, ali dobr igrači treniraju i sutra od prve minute idemo s najjačim što imamo. Uz puno uvažavanje Vukovara, želimo samo tri boda.”
Vukovar je u prvom dijelu polusezone ispao svojevrsno iznenađenje. Pobijedili su Dinamo na svom terenu.
“Svaka čast Vukovaru, ušli su u prvu ligu i ne daju se. Pred kraj prvog dijela prvenstva nisu samo osvajali bodove, nego su igrali jako dobro. Vidio sam i njihove pripreme, osvojili su turnir u Medulinu. U prvom kolu su također bili jako dobri, nitko ne može reći da su bod ili bodove protiv Lokomotive uzeli nezasluženo.
Zato stalno ponavljam, moramo ih cijeniti i poštovati. Imaju kvalitetnih igrača, a vodi ih moj kolega Čabraja, odličan trener. Ne smijemo se opustiti ni u jednom trenutku. Najbolja opomena nam je zadnja utakmica u Midtjyllandu koju smo izgubili. Moji igrači su svjesni toga, imamo još trening i moramo ih shvatiti ozbiljno. Nema razloga da bude drukčije.”
Možemo li Livakovića očekivati u kadru?
“Možemo. On trenira, već je odradio tri treninga. Jedva čekam i ja, znamo kakvu kvalitetu ima i siguran sam da će nam to donijeti na terenu. Ta njegova kvaliteta bit će nam važna i u svlačionici. Znamo što je sve osvajao s Dinamom, bio je treći na svijetu i svi od njega mogu učiti. Veselim se da sutra ponovno kreće s nama.”
Kakva je situacija s Dinamovim kadrom? Znamo da nema Bennacera, neki igrači su otišli i napravili transfere. Ima li još ozlijeđenih i kakvo je stanje sa Scottom McKennom?
“Nema Filipovića i Bennacera u odnosu na prvo kolo protiv Osijeka, riječ je o istegnućima. Za Scotta ćemo vidjeti, imamo još trening pa ćemo nakon toga znati. On i još par igrača imaju sitnije ozljede, u kadru će biti samo oni koji budu 100% spremni za Vukovar. Ima nas dovoljno.
Što se tiče promjena, čuli ste, vidi se da su otišla tri igrača. Sandro Kulenović nam je bio jako bitan, ali želim im svu sreću u nastavku karijere u ovih šest mjeseci. Mi se okrećemo onima koji su ostali i znamo da imamo kvalitetne igrače koji će ih zamijeniti. Oni koji mogu, bit će spremni. Jedva čekam sutrašnju utakmicu.”
