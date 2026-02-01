Kovačević najavio Vukovar: ‘Livaković će biti u kadru, njegova kvaliteta neće biti važna samo na terenu’

Podijeli :

Dinamo u ponedjeljak od 18 sati na Maksimiru igra protiv Vukovara u 20. kolu SuperSport HNL-a i ima veliku priliku.

Nakon Hajdukova poraza u Velikoj Gorici, Plavi pobjedom mogu povećati prednost na sedam bodova, što u ovoj fazi sezone nisu imali dugo. Susret je najavio trener Mario Kovačević, koji se osvrnuo i na ždrijeb Europa lige, gdje je Dinamo u doigravanju izvukao Genk:

“Prije svega smo sretni i zadovoljni jer smo ispunili prvi cilj, prošli smo u drugi krug Europa lige. Sve su to dobre, kvalitetne ekipe. Genk, koliko pratim, ima određenih problema u belgijskom prvenstvu i nalazi se u sredini tablice. Vjerujem da možemo igrati s njima.

To sam rekao i nakon utakmice u Midtjyllandu, svakoga cijenimo i poštujemo. Uvjeren sam da ćemo za 20 dana biti u dobrom stanju. Sada razmišljamo prije svega o prvoj utakmici, a onda ćemo na uzvrat otići tamo s pobjedom. Naravno da ćemo dati sve od sebe da prvu utakmicu pobijedimo.”

Dinamo sutra dočekuje Vukovar.

“Stalno govorim da nam je Hrvatska liga najbitnija i tako se pripremamo. Vukovar cijenimo i poštujemo, ali imamo i sportski motiv jer smo tamo zadnji put izgubili. Ja osobno jedva čekam, kao i igrači, da utakmica krene i da im se revanširamo na terenu, da pokažemo da je to bio samo slab dan.

Imamo manjih problema zbog nekih ozljeda i umora, ali dobr igrači treniraju i sutra od prve minute idemo s najjačim što imamo. Uz puno uvažavanje Vukovara, želimo samo tri boda.”

Vukovar je u prvom dijelu polusezone ispao svojevrsno iznenađenje. Pobijedili su Dinamo na svom terenu.