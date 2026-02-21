Kovačević najavio Varaždin: ‘Moramo pripaziti na jednu stvar, tu imamo problema’

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Images

Nakon poraza od Genka u Europa ligi pred Dinamom je novi izazov, gostovanje u Varaždinu.

“Nema puno vremena razmišljati o porazima ili pobjedama. Nismo sretni kad izgubimo, ali sad imamo priliku iskupiti se u Varaždinu”, najavio je trener Dinama Mario Kovačević gostovanje kod svog nekadašnjeg kluba u 23. kolu SHNL-a (nedjelja, 15 sati).

Dinamo je lider s 48 bodova, pet više od Hajduka koji u nedjelju na Poljudu dočekuje Rijeku u Jadranskom derbiju.

Dinamo je u četvrtak na Maksimiru izgubio od Genka 3:1 u prvoj utakmici playoffa Europa lige i sada je pobjeda u baroknom gradu imperativ.

“Moramo od prve minute biti dobri. Varaždin cijenimo i poštujemo, godinama igraju dobro, pogotovo doma. Organizirani su i čvrsti, jako dobro igraju prema naprijed i imaju jednu od boljih tranzicija u ligi. Tu moramo pripaziti jer imamo problema. Uz sav respekt prema njima, razmišljamo samo da odigramo dobro i pobijedimo”, rekao je Kovačević za Dinamov klupski kanal.

Veliki se trud ulaže u Varaždinu da se travnjak očisti od snijega i bude povoljan za igru.

“Moram pohvaliti ljude u klubu, pokušavaju sve da teren bude što bolji i vjerujem da će biti dobar. Ne opterećujemo se time. Moramo skupiti snagu sad kad je najteže.”

Osim Ismaela Bennacera, zasad nema “zvučnijih” izostanaka, što ne znači da ih neće biti.

“Kad igramo svaka dva-tri dana, prisutni su umor i ozljede, ali imamo još jedan trening i samo će oni 100 posto zdravi konkurirati. Nitko nije teže ozlijeđen”, zaključio je Kovačević.