Kovačević najavio Istru pa poručio: ‘Ne želim pričati o takvim glupostima’

xLukaxKolanovicx via Guliver

U nedjelju od 16 sati na Aldo Drosini Istra 1961 i Dinamo odigrat će susret 13. kola SuperSport HNL-a. Obje momčadi u utakmicu ulaze nakon teških poraza sredinom tjedna – Istra je senzacionalno ispala iz Kupa od četvrtoligaša Kurilovca, dok je Dinamo doživio težak poraz 0:3 od Celte Vigo u Europa ligi.

Susret u Puli najavio je trener Dinama Mario Kovačević:

“Veseli me da brzo dolazi nova utakmica. Nismo imali puno vremena za pripremu, ali najvažnije je da pokažemo karakter i vjerujem da će tako biti. Ne možemo računati na Mišića zbog žutih kartona, Valinčić, Živković i Pierre-Gabriel nisu na dispoziciji od ranije”, rekao je Dinamov trener u uvodu.

Hoće li trener možda posegnuti za promjenom sustava i formacije protiv Istre jer se Dinamo muči u zadnjim utakmicama?

“Bit će promjena sigurno igrača, ali što se tiče sustava, ne bi trebalo biti velikih promjena. Najbitnije je da budemo pravi od prve minute, a onda je sve ostalo manje bitno.”

Koliko će na Istru utjecati neočekivan poraz u Kupu?

“Sigurno ni Istra nije u bajnoj situaciji, ali prvenstvo je nešto drugo. Istra je prošle sezone stvorila puno problema Dinamu, cijenimo ih, ali razmišljamo o sebi i želimo pokazati karakter nakon Europe.”

Dinamo se muči u zadnjim utakmicama, naročito u prvenstvu, koji je razlog?

“Imamo i dobrih utakmica, dobro smo krenuli, ali u nekim utakmicama smo stvarno morali bolje. Toga smo svjesni, ali vjerujem da je bilo dosta toga i da će od ove utakmice sve biti bolje.”