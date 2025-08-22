Kovačević najavio Istru pa komentirao situaciju s Pierre-Gabrielom: ‘On je…’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Dinamo u subotu u 21 sat na Maksimiru dočekuje Istru u 4. kolu SuperSport HNL-a.

“Radimo u ugodnoj atmosferi nakon tri pobjede. Moram pohvaliti igrače da dobro rade, svjesni smo da neke stvari moramo popraviti i to radimo na treninzima. Vraćaju se Theophile i Čavlina, Galešić ima sitnu ozljedu, a Gabriel nije spreman. Konkurencija je velika, na meni je da odaberem najboljih 11. Istra najavljuje da želi pobijediti, ja to poštujem, ali vjerujem da se nas nešto pita i od prve minute krećemo po pobjedu. Prvo poluvrijeme protiv Rijeke treba biti vodilja da tako nastupimo”, rekao je u uvodu.

Protiv Rijeke ste izgledali dobro, ali samo u prvom poluvremenu?

“Težit ćemo tome da imamo mnogo duži period dobre igre, ne može nijedna ekipa na svijetu dominirati 90 minuta. Naravno da Rijeka ima kvalitetu, imali su dobar pritisak, ali siguran sam da ćemo drugi put bolje reagirati, da ćemo doći do igre kako mi želimo. Ne želimo samo pobjeđivati, nego i kroz dobru igru to sve raditi.”

Koliko Istri nedostaju Valinčić i Lisica, koji su sad u Dinamu?

“Jači smo sigurno, Mateo i Valinčić igraju dobro, ali Istra se ekipirala. Mi smo sigurno jači, Istra možda bodovno nije na toj razini kako je priželjkivala. Od Hajduka su izgubili, imaju kvalitetnu ekipu i cijenimo to sve, drago nam je da su ti dečki došli.”

Što se događa s Pierre-Gabrielom?

“Ima problema s ozljedom, u drugom je planu i vidjet ćemo što će biti s njim kad se vrati. On je naš igrač, vidjet ćemo što će dalje biti.”

Na popisu Zlatka Dalića prvi put nije bio nijedan igrač Dinama, kako to komentirate?

“Vjerujem da ćemo, ako ovako nastave, već na sljedećem okupljanju imati reprezentativca. Poštujem izbornika, on zna što je najbolje za Hrvatsku, a mi smo mijenjali mnogo igrača. Mnogo onih koji su na popisu su igrali u Dinamu.”