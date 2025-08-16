Kovačević: Na pravom smo putu, nitko u Hrvatskoj nije toliko mijenjao momčad kao mi

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Strateg Dinama se osvrnuo na pobjedu u derbiju protiv Rijeke.

U derbiju 3. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na Rujevici pred 7.776 gledatelja pobijedio Rijeku sa 2-0 upisavši i treću pobjedu na startu prvenstva.

Oba gola zabio je Dion Drena Beljo (24, 31-11m).

Bio je to okršaj aktualnog prvaka i doprvaka, a bodovi su pripali Modrima koji su prošle sezone gledali Rijeci u leđa.

Nakon utakmice, dvoboj je za MaxSport komentirao trener Dinama – Mario Kovačević:

“Sretni smo zbog pobjede, nikad nije lako pobijediti na Rujevici. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, zabili smo dva gola, a drugo? Moram ga opet pogledati, ali nije bilo dobro, Rijeka nam je skoro zabila dva gola. Prvi put da nam izmjene nisu donijele napredak, nisam zadovoljan.”

Stojković i Goda su dobili priliku u prvih 11:

“Stojković je zaslužio biti u prvih 11 nakon prve dvije utakmice, a Goda je igrao jer smo htjeli biti bolji u skoku. U prvom dijelu je to bilo dobro, a u drugom nije. Prekidi? Radimo puno na tome, dečki se trude, ali mi smo momčad u stvaranju, nitko u Hrvatskoj nije toliko mijenjao momčad. Moramo biti još bolji. Mislim da smo na dobrom putu, svi igrači će dobiti priliku. Moraju biti strpljivi i hrabri.”

Čestitao je rođendan Bad Blue Boysima te najavio utakmicu s Istrom u sljedećem kolu:

“Hvala navijačima što nas uvijek bodre, sretan ima rođendan. Istra? Neće biti lagano, imaju manje bodova nego što trebaju imati. Pripremit ćemo se dobro, igrat ćemo doma, nadam se pred punim stadionom. Ova momčad zaslužuje podršku.”