Kovačević: Malo me žalosti da igrači koji su danas ušli nisu ponudili dovoljno dobru igru

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo je na Maksimiru pobijedio Osijek 2:1 u 10. kolu SuperSport HNL-a.

Plavi su rano stigli do vodstva golovima Scotta McKenne u 3. i Sergija Domingueza u 14. minuti, dok je Šimun Mikolčić u 70. zabio pogodak za goste.

Momčad Marija Kovačevića ovom pobjedom privremeno se odvojila na vrhu s tri boda više od Hajduka, koji svoj susret protiv Istre igra sutra u Puli. Osijek je ostao deveti, s devet bodova, ispred posljednjeplasiranog Vukovara koji ima šest.

Dinamo strepio do samog kraja, ali ipak došao do novih bodova

Trener Dinama nakon utakmice kratko je prokomentirao susret za MAXSport.

“Dobro smo ušli u utakmicu, dali dva gola iz dva prekida, kontrolirali smo utakmicu do 60. minute. Nakon izmjena smo očekivali zabiti još jedan gol, ali Osijek je lijepo pogodio. Zasluženo smo pobijedili, nismo ništa dozvolili Osijeku. Rezultat 2:0 zna biti varljiv, uvijek to govorim. Imali smo i kontri i polukontri, ali onda te neće.

Vidjeli smo na današnjoj utakmici koliko nam znači Dominguez. Moram ga pohvaliti. Govorili smo da nam nedostaju golovi iz prekida i evo, danas su ih zabili naši stoperi. Činilo nam se da smo se počeli čuvati za Malmo kad smo poveli 2:0″, rekao je Kovačević pa dodao:

“Morao sam mijenjati, napali su me sa svih strana. Koristili smo 23 igrača ove sezone, ali uvijek ima tih koji galame. Nije nam lako, mi smo ekipa u procesu stvaranja. Malo me žalosti da igrači koji su danas ušli nisu ponudili dovoljno dobru igru.

Moraju biti bolji da bi dobili još veću minutažu. Bio sam siguran da ćemo zabiti treći gol nakon što sam napravio zamjene, ali, eto, primili smo. Vukovar bi trebao imati više bodova po igri. Moramo prvo razmišljati o Malmou pa onda u Vukovaru”, zaključio je trener Dinama.