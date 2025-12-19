Kovačević: Lokomotiva se uvijek ‘napali’ protiv Dinama, to je njihovo pravo

Podijeli :

Dinamo u 18. kolu SHNL-a na Maksimiru dočekuje Lokomotivu, s ciljem da završi polusezonu kao jesenski prvak i započeti pozitivan niz nakon nedjeljne pobjede nad Slaven Belupom (5:2). Dvoboj je zanimljiv i zbog prvog susreta u 9. kolu početkom listopada, kada je Lokomotiva iznenadila Dinamo pobjedom 2:1, a od tada nije upisala nijednu pobjedu.

Utakmicu je za službene klupske kanale najavio trener Dinama Mario Kovačević. “Želja nam je završiti polusezonu s pobjedom. Znamo da neće biti lagano, Lokomotiva nam je neugodan protivnik u zadnje vrijeme. Zadnje utakmice igramo dobro i vjerujem da ćemo sutra tako izgledati te se veseliti pobjedi s našim navijačima”, rekao je Kovačević u uvodu pa se dotaknuo Lokomotive: “Kad igraju Dinamo i Lokomotiva, uvijek su teške utakmice. Lokomotiva se uvijek ‘napali’ protiv Dinama, to je njihovo pravo. Igraju solidno, ali ne osvajaju bodove kao na početku sezone. Neće nas to zavarati, znamo da je Lokomotiva dobra ekipa s iskusnim, dobrim i mladim igračima. Znamo da se nas puno bude pitalo i mi smo bitni, vjerujem da ćemo mi biti pravi sutra i pobijediti.”

O opasnostima Lokomotive

“Igraju specifičan nogomet, imaju dobra krila, Pajač, Vešović su iskusni, imate mlade igrače koji uvijek u utakmici protiv Dinama daju više nego što u tom trenutku mogu. Posebno su brzi prema naprijed, na to moramo obratiti pažnju. Vjerujem da ćemo se nametnuti od prve minute i da će se nas najviše pitati.”

O porazu u 9. kolu

“Sigurno postoji sportski motiv za pobjedom nakon tog poraza. Mi smo u ovoj polusezoni pobijedili sve protivnike, još nam je ostala Lokomotiva i vjerujem da ćemo polusezonu završiti s pobjedom.”

O kadru

“U odnosu na utakmicu protiv Slavena, nema Bennacera i Bakrara. Jakirović i Mikić otišli su u Englesku uz mladu momčad. Ostali su svi više-manje spremni, imamo stvarno široki kadar. Zamjene su isto dobri igrači, kvalitetni.”